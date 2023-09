Elettroni ad alta energia provenienti dalla Terra collegati alla formazione di acqua sulla Luna

By

Un recente studio condotto da un ricercatore planetario dell'Università delle Hawai'i a Manoa ha svelato una scoperta rivoluzionaria sull'origine dell'acqua sulla Luna. I ricercatori hanno scoperto che gli elettroni energetici nello strato di plasma terrestre svolgono un ruolo significativo nei processi di erosione sulla superficie della Luna, contribuendo potenzialmente alla creazione di acqua. I loro risultati sono stati pubblicati sulla rivista Nature Astronomy.

La concentrazione e la distribuzione dell'acqua sulla Luna sono cruciali per comprenderne la formazione e lo sviluppo. Inoltre, questa scoperta potrebbe far luce sull’origine del ghiaccio d’acqua trovato nelle regioni permanentemente ombreggiate della Luna.

Il campo magnetico terrestre, noto come magnetosfera, protegge il nostro pianeta dagli agenti atmosferici spaziali e dalle radiazioni dannose del sole. L’interazione tra il vento solare e la magnetosfera crea una coda magnetica allungata chiamata foglio di plasma, che contiene elettroni e ioni ad alta energia. Queste particelle possono provenire sia dalla Terra che dal vento solare.

Precedenti studi si erano concentrati sull’influenza degli ioni ad alta energia provenienti dal vento solare sull’alterazione spaziale dei corpi celesti come la Luna. Tuttavia, questa nuova ricerca evidenzia il ruolo degli elettroni energetici provenienti dalla Terra nei processi di erosione sulla superficie lunare. I ricercatori hanno analizzato i dati di telerilevamento ottenuti dallo strumento Moon Mineralogy Mapper durante la missione indiana Chandrayaan-1 per studiare le alterazioni nella formazione dell’acqua mentre la Luna si muoveva attraverso la coda magnetica della Terra.

Sorprendentemente, le osservazioni hanno mostrato che la formazione dell’acqua nella coda magnetica della Terra era simile a quando la Luna si trovava al di fuori della coda magnetica, dove è bombardata dal vento solare. Ciò suggerisce che potrebbero esserci ulteriori processi di formazione o nuove fonti d’acqua non direttamente associate al vento solare. I ricercatori ipotizzano che la radiazione proveniente da elettroni ad alta energia possa essere responsabile di questi effetti.

La connessione tra la Terra e la Luna in termini di formazione dell’acqua ed evoluzione della superficie non è ancora del tutto compresa. Saranno necessarie ulteriori ricerche, comprese le missioni lunari nell’ambito del programma Artemis della NASA, per monitorare l’ambiente circostante il plasma e la presenza di acqua sulla superficie polare lunare durante le varie fasi del viaggio della Luna attraverso la coda magnetica della Terra.

Fonte:

– Università delle Hawai'i a Manoa, Astronomia naturale