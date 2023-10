Antiche rocce vulcaniche custodiscono un enorme bacino idrico sotto il fondale oceanico della Nuova Zelanda

By

Gli scienziati hanno recentemente scoperto un enorme serbatoio d'acqua nascosto in profondità sotto il fondale oceanico al largo della costa della Nuova Zelanda. Questa scoperta potrebbe spiegare il verificarsi di terremoti al rallentatore nella regione. Il serbatoio d'acqua si formò 120-125 milioni di anni fa durante il Cretaceo inferiore quando le rocce vulcaniche, originate da un pennacchio di lava paragonabile per dimensioni a quello degli Stati Uniti, si solidificarono in un vasto altopiano. Da allora strati di sedimenti hanno coperto queste rocce, seppellendo le prove del loro passato esplosivo a 2 miglia sotto il fondale marino dell'Oceano Pacifico.

I ricercatori hanno scoperto linee di faglia lungo la costa orientale dell'Isola del Nord della Nuova Zelanda, scoprendo che le antiche rocce erano eccezionalmente "bagnate", con acqua che costituiva quasi la metà del loro volume. Questo è insolito per le rocce di questa età, poiché si prevede che la normale crosta oceanica contenga molta meno acqua. La struttura porosa a nido d'ape di queste rocce, erosa dai mari poco profondi che un tempo circondavano l'altopiano vulcanico, ha permesso loro di assorbire e immagazzinare acqua come una falda acquifera per milioni di anni.

Questo serbatoio d'acqua appena scoperto si trova a 9.3 chilometri dalla faglia di Hikurangi, dove la placca tettonica del Pacifico subduce sotto la placca australiana nel mantello terrestre. L’interazione tra queste placche produce terremoti al rallentatore noti come eventi di “slow slip”. È stato osservato che tali eventi sono spesso associati alle riserve d'acqua nelle rocce. L'acqua può creare condizioni di alta pressione che impediscono il processo di scorrimento e impediscono scivolamenti improvvisi.

L’esistenza di questo serbatoio d’acqua può spiegare gli innocui terremoti al rallentatore che si verificano nella faglia di Hikurangi ogni uno o due anni. Tuttavia, sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere gli effetti esatti del serbatoio d’acqua sulla faglia. Le scansioni sismiche sono state utilizzate per creare un'immagine 3D della regione sottomarina e localizzare il serbatoio. Tuttavia, sarà necessaria una perforazione in profondità nel fondale oceanico per determinare l’estensione del giacimento e il suo impatto sulla pressione attorno alla faglia.

Questa scoperta fornisce preziose informazioni sui processi geologici che si verificano nelle profondità della crosta terrestre e potrebbe avere implicazioni per la comprensione delle dinamiche dei terremoti in altre zone di subduzione in tutto il mondo.

Fonte:

– Titolo: Antiche rocce vulcaniche contengono un'acqua pari a un mare nelle profondità della Terra. Nuove scoperte in Nuova Zelanda possono aiutare a spiegare il perché.

– Studio di ricerca: Gase, AY, et al. (2020). Antichi alogeni ricchi di volatili sotto la Nuova Zelanda. Science Advances, 6(33), eabb5993.