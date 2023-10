Scoperta sorprendente: perdita di elio dal nucleo terrestre confermata dalle rocce vulcaniche canadesi

By

Gli scienziati hanno fatto una scoperta rivoluzionaria sull'isola canadese di Baffin, scoprendo una quantità sorprendente di una forma insolita di elio, nota come elio-3, nelle rocce vulcaniche. Questa scoperta offre prove convincenti del fatto che questo sfuggente gas nobile filtra costantemente dal nucleo della Terra da migliaia di anni. Sorprendentemente, il gruppo di ricerca ha rilevato anche la presenza di elio-4 negli stessi campioni di roccia.

L'elio-3 e l'elio-4 sono due isotopi dell'elemento elio, distinti dal numero di neutroni nei loro nuclei atomici. Mentre l’elio-4 è relativamente abbondante sulla Terra e comunemente utilizzato in varie applicazioni, l’elio-3 è eccezionalmente raro e costituisce solo una minuscola frazione delle riserve di elio della Terra.

Questi straordinari risultati mettono in discussione le teorie precedenti su come l’elio-3 viene creato e distribuito sul nostro pianeta. Gli scienziati credevano da tempo che il sole fosse la fonte primaria di elio-3 sulla Terra, e si pensava che fosse scarso nel nucleo del pianeta. Tuttavia, la scoperta di una notevole quantità di elio-3 all’interno delle rocce vulcaniche dell’isola di Baffin suggerisce che sia in gioco un processo alternativo.

Studiando la composizione isotopica unica dell'elio all'interno di queste antiche rocce, gli scienziati possono ottenere preziose informazioni sulla dinamica del nucleo terrestre e sul suo potenziale impatto sui processi geologici. La graduale fuoriuscita di elio-3 dal nucleo non solo evidenzia la complessità della struttura interna del nostro pianeta, ma offre anche ai ricercatori una preziosa finestra per comprendere le forze fondamentali che hanno modellato il nostro pianeta nel corso dei millenni.

FAQ:

D: Cos'è l'elio-3?

R: L'elio-3 è un isotopo raro e non radioattivo dell'elio con due protoni e un neutrone nel nucleo atomico.

D: Cos'è l'elio-4?

R: L'elio-4 è l'isotopo più abbondante e stabile dell'elio, costituito da due protoni e due neutroni nel suo nucleo atomico.

D: Perché la scoperta dell'elio-3 nelle rocce vulcaniche è significativa?

R: La presenza di elio-3 nelle rocce vulcaniche supporta l'ipotesi che questo raro elemento stia fuoriuscendo dal nucleo della Terra, sfidando le precedenti teorie sulla sua distribuzione e origine sul nostro pianeta.

D: Cosa può rivelare lo studio dell’elio-3 nelle rocce vulcaniche?

R: Lo studio della composizione isotopica dell'elio nelle rocce vulcaniche può fornire informazioni cruciali sulla dinamica del nucleo terrestre e sulla sua influenza sui processi geologici. Aiuta gli scienziati a comprendere meglio le forze che hanno modellato il nostro pianeta nel tempo.