Nuove scoperte fanno luce sul nucleo terrestre: perdite di elio e formazione planetaria

Un recente studio ha rivelato nuove sorprendenti informazioni sulla composizione del nucleo terrestre e sul processo di formazione planetaria. Gli scienziati hanno rilevato una quantità significativa di una rara forma di elio, nota come elio-3, nelle rocce vulcaniche dell'isola canadese di Baffin. Questa scoperta supporta la teoria secondo cui l’elio sta fuoriuscendo dal nucleo della Terra, un processo che si verifica da milioni di anni.

A differenza dell’elio-4, che si trova comunemente sulla Terra, l’elio-3 è più abbondante nel cosmo. Questo è il motivo per cui gli scienziati sono rimasti stupiti nel trovare una quantità di elio-3 maggiore di quella precedentemente segnalata nelle rocce dell'isola di Baffin. Il gruppo di ricerca, guidato da Forrest Horton della Woods Hole Oceanographic Institution, ha pubblicato i risultati sulla rivista Nature.

Il rilevamento di elementi che fuoriescono dal nucleo della Terra fornisce preziose informazioni sulla formazione e sull’evoluzione del pianeta. Questa recente scoperta rafforza un’ipotesi esistente che suggerisce che il nostro pianeta abbia avuto origine in una nebulosa solare, una nube di gas e polvere collassata a causa della vicina esplosione di una supernova. Si ritiene che questa nebulosa solare contenesse elio-3, che successivamente fece parte della composizione della Terra.

Per condurre la loro ricerca, Horton e i suoi colleghi si sono recati nei paesaggi remoti e mozzafiato dell’Isola di Baffin nel 2018. Il loro obiettivo era studiare la lava eruttata milioni di anni fa quando la Groenlandia e il Nord America si separarono, formando nuovi fondali marini. Esaminando queste rocce, il team mirava a ottenere una comprensione più profonda dei contenuti racchiusi nel nucleo e nel mantello della Terra.

Le misurazioni effettuate dai ricercatori sull'isola di Baffin hanno rivelato livelli inaspettatamente elevati di elio-3 ed elio-4 rispetto a studi precedenti. È interessante notare che le misurazioni variavano tra i campioni raccolti. Horton descrisse l'esperienza di studio delle rocce come la scoperta di tesori scientifici, poiché erano ricche di olivina verde brillante, nota anche come peridoto.

L'importanza di questa scoperta risiede nel rapporto tra elio-3 ed elio-4. Sebbene vi sia solo circa un atomo di elio-3 per ogni milione di atomi di elio-4, il gruppo di ricerca ha misurato circa 10 milioni di atomi di elio-3 per grammo di cristalli di olivina. Ciò suggerisce che i gas ereditati dalla nebulosa solare durante la formazione del sistema solare sono meglio conservati all’interno della Terra di quanto si credesse in precedenza.

Nel complesso, questa ricerca getta nuova luce sulla fuoriuscita di elio dal nucleo della Terra e offre preziose informazioni sulla storia e sulla formazione del nostro pianeta. Lo studio sottolinea l'importanza di indagare luoghi remoti, come l'isola di Baffin, per svelare i segreti nascosti nelle profondità interne della Terra.

Domande frequenti (FAQ)

Cos'è l'elio-3?

L'elio-3 è una versione rara dell'elio, un elemento comunemente noto per il suo utilizzo nei palloncini. A differenza dell’elio-4, che è abbondante sulla Terra, l’elio-3 si trova più comunemente nello spazio.

Come è finito l'elio-3 nelle rocce dell'isola di Baffin?

La presenza di elio-3 nelle rocce dell'isola di Baffin può essere fatta risalire alla formazione del nostro sistema solare. Si ritiene che l'elio-3 abbia avuto origine da una nebulosa solare, una nube di gas e polvere che collassò e formò i pianeti, compresa la Terra.

Cosa rivela questa scoperta sul nucleo della Terra?

Il rilevamento della fuoriuscita di elio-3 dal nucleo terrestre fornisce preziose informazioni sulla formazione e l'evoluzione del nostro pianeta. Supporta l’ipotesi che il nucleo della Terra contenga gas ereditati dalla nebulosa solare, facendo luce sui processi che hanno modellato il nostro pianeta nel corso di milioni di anni.

Perché l’Isola di Baffin è significativa per questa ricerca?

L'isola di Baffin, situata nel territorio canadese del Nunavut, offre caratteristiche geologiche uniche e colate laviche che forniscono preziose informazioni sulla composizione della Terra. L'ambiente remoto e incontaminato dell'isola consente agli scienziati di studiare rocce e minerali rimasti relativamente intatti, consentendo nuove scoperte sulla storia del nostro pianeta.