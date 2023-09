L'antico fondale oceanico nascosto avvolto attorno al nucleo terrestre rivelato in una nuova mappa ad alta risoluzione

Un recente studio ha svelato una scoperta rivoluzionaria sull’emisfero meridionale della Terra: uno strato sottile ma denso di antico fondale oceanico che avvolge il nucleo. Questa struttura precedentemente sconosciuta esiste a circa 2,900 chilometri (1,800 miglia) sotto la superficie, al confine tra nucleo e mantello (CMB). I geologi si affidano da tempo alle indagini sismiche per ottenere informazioni sulla struttura interna del nostro pianeta, e questa nuova ricerca ha dimostrato che la complessità dell’interno della Terra è molto maggiore di quanto si credesse in precedenza.

Lo studio, condotto dalla geologa Samantha Hansen dell’Università dell’Alabama e dai suoi colleghi, ha coinvolto l’utilizzo delle onde sismiche dei terremoti nell’emisfero meridionale per sondare la struttura ULVZ (zone a velocità ultrabassa) lungo la CMB. Analizzando il movimento e l'interazione di queste onde sismiche, i ricercatori sono riusciti a mappare la composizione del materiale sotto la superficie terrestre. Si ritiene che le ULVZ, dove le onde sonore viaggiano più lentamente, siano crosta oceanica sepolta nel corso di milioni di anni.

Le simulazioni presentate nello studio propongono che le correnti convettive potrebbero aver spostato l’antico fondale oceanico nella sua posizione attuale, nonostante non fosse vicino a zone di subduzione riconosciute sulla superficie. Sebbene altre spiegazioni non siano state completamente escluse, l’ipotesi del fondale oceanico sembra essere al momento la spiegazione più plausibile per le ULVZ. I ricercatori suggeriscono anche che l’antica crosta oceanica potrebbe avvolgere l’intero nucleo, anche se la sua sottigliezza rende difficile confermarlo.

Le implicazioni di questa scoperta sono significative per vari campi di studio. Comprendere la complessità della composizione della Terra è fondamentale per studiare fenomeni come le eruzioni vulcaniche e le fluttuazioni del campo magnetico del pianeta, che ci protegge dalla radiazione solare nello spazio. Inoltre, scoprire come il calore dal nucleo fuoriesce nel mantello fornisce preziose informazioni sui processi complessivi della Terra.

Questa mappa ad alta risoluzione della geologia nascosta della Terra mostra le profonde connessioni tra le strutture superficiali e profonde della Terra e fa luce sui complessi meccanismi che guidano il nostro pianeta. Man mano che le indagini sismiche continueranno in futuro, verranno svelati ulteriori dettagli e una comprensione più completa dell'interno della Terra.

Fonte:

– Progressi scientifici