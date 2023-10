La macchina blu: come funziona l'oceano

Nel suo nuovo libro “The Blue Machine: How the Ocean Works”, l’oceanografa e conduttrice televisiva britannica Helen Czerski approfondisce l’affascinante mondo dell’oceano e il suo immenso impatto sul nostro pianeta. Dal suo ruolo nel plasmare le civiltà alla sua influenza sui sistemi meteorologici, Czerski svela il funzionamento interno di questa vasta distesa d'acqua.

Czerski descrive l'oceano come un motore, spiegando che funziona convertendo l'energia termica in movimento. L'oceano è composto da diversi strati, con uno strato caldo sopra e l'acqua più fredda sotto. Questi strati sono collegati tramite fori vicino ai poli, guidando la circolazione mentre l’acqua scende, viaggia lungo il fondo dell’oceano per centinaia di anni e riemerge in altre aree. Questa circolazione svolge un ruolo vitale nel trasferire il calore dall’equatore ai poli, modellando il clima e influenzando la vita sulla Terra.

Contrariamente alla visione di un oceano piatto e calmo, Czerski rivela la natura intricata e dinamica del mondo sottomarino. Due fattori guidano il motore dell'oceano: la rotazione della Terra e la densità dell'acqua. Miscelare l'acqua richiede un apporto di energia e diverse densità di acqua danno luogo a strati, proprio come gli strati in un cocktail. L’acqua più calda e meno densa si trova sopra l’acqua più fredda e più densa, creando strati distinti che non si mescolano. Questa stratificazione è fondamentale per la vita nell’oceano, poiché consente l’affondamento dei nutrienti dalla superficie. In prossimità dei bordi e dei poli, dove gli strati possono essere collegati, la vita prospera grazie alla risalita e alla disponibilità di questi nutrienti essenziali.

Il movimento dell'oceano è principalmente orizzontale, influenzato dai venti e dalla rotazione del pianeta. Le correnti circolanti trasportano il calore dall’equatore verso i poli, ridistribuendo l’energia e modellando i modelli meteorologici. L’oceano funge da batteria della Terra, immagazzinando e distribuendo l’energia del sole, che alimenta i sistemi meteorologici e influisce sulla formazione degli uragani e sulla distribuzione del ghiaccio.

Comprendere il funzionamento interno dell’oceano è fondamentale per comprendere l’interconnessione dei sistemi del nostro pianeta. Il libro di Czerski fornisce preziose informazioni sugli intricati processi che hanno plasmato il nostro mondo e continuano a influenzarne il futuro.

Fonte:

– Czerski, Helen. "La macchina blu: come funziona l'oceano."

– Articolo di origine originale