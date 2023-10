I corpi dei razzi e i satelliti bruciati lasciano tracce di particelle metalliche nell'atmosfera terrestre

Un recente studio ha scoperto che l’atmosfera terrestre contiene particelle metalliche sparse provenienti da corpi di razzi e satelliti bruciati, un problema che non farà altro che peggiorare con l’aumento dei lanci spaziali commerciali e delle costellazioni di satelliti. Il crescente numero di satelliti in orbita, dovuto soprattutto alla costruzione di grandi costellazioni di satelliti per le comunicazioni da parte di aziende private come SpaceX, ha portato a un significativo accumulo di minuscoli pezzi metallici nell’atmosfera.

L’autore principale dello studio, Daniel Murphy del Laboratorio di scienze chimiche della National Oceanic and Atmospheric Administration, evidenzia la necessità di comprendere le potenziali implicazioni di queste particelle metalliche sull’ambiente e sulla salute umana mentre l’industria dei voli spaziali si espande rapidamente. Sebbene al momento non vi siano prove che suggeriscano un impatto diretto sugli esseri umani, la preoccupazione risiede nei potenziali effetti sull’atmosfera terrestre, soprattutto nella stratosfera.

Una delle preoccupazioni è se la presenza di metalli nella stratosfera ne alteri le proprietà e possa potenzialmente influenzare lo strato di ozono e altri processi. I ricercatori hanno trovato metalli come niobio, rame, litio e alluminio nell’atmosfera, molto probabilmente provenienti da resti bruciati di razzi e satelliti. Questa scoperta è stata fatta utilizzando un aereo di ricerca della NASA appositamente attrezzato con uno strumento spettrometro che ha analizzato gli elementi atmosferici.

La maggior parte dei metalli si trova al di sopra delle regioni polari della Terra, anche se sono state rilevate tracce più vicino all'equatore. Lo studio rileva che, sebbene le meteore possano anche depositare metalli nell’atmosfera, la differenza di massa tra razzi e satelliti rispetto alle meteore è significativa. Centinaia di tonnellate di metalli vengono rilasciate dalla disintegrazione di razzi e satelliti, mentre le meteore contribuiscono solo con microgrammi.

I potenziali impatti di queste particelle metalliche sull’ecosistema terrestre non sono ancora chiari. Tuttavia, lo studio evidenzia la mancanza di ricerche precedenti in questo settore, sottolineando l’importanza di studiare gli effetti a lungo termine e le possibili conseguenze globali. È fondamentale affrontare questo problema il prima possibile per comprendere le implicazioni della rapida crescita dell’industria del volo spaziale sul nostro ambiente e sul pianeta nel suo complesso.

