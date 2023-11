Una nuova scoperta rivela gli effetti degli eventi cosmici sulla ionosfera terrestre

In una recente scoperta, gli scienziati hanno scoperto prove che gli eventi cosmici che si verificano a miliardi di anni luce di distanza possono avere effetti misurabili sulla Terra. La fonte di questa straordinaria scoperta è la rilevazione di un’enorme esplosione di energia nota come lampo di raggi gamma (GRB) proveniente da una stella distante in esplosione. Questo particolare evento, denominato GRB 221009A, è stato rilevato il 9 ottobre 2022 dal telescopio spaziale Integral dell'Agenzia spaziale europea e da altri satelliti ad alta energia in orbita attorno alla Terra.

La grandezza del GRB 221009A non ha precedenti, rendendolo uno dei GRB più potenti mai registrati. I ricercatori lo hanno paragonato a un grande brillamento solare a causa del suo impatto sulla ionosfera terrestre. L'esplosione ha attivato i rilevatori di fulmini in India e ha causato diverse ore di disturbi nella ionosfera, come registrato dagli strumenti in Germania.

La ionosfera, uno strato ricco di plasma dell’alta atmosfera, svolge un ruolo cruciale nell’elettricità atmosferica e costituisce il bordo interno della magnetosfera. Il disturbo causato dal GRB 221009A ha interessato gli strati più bassi della ionosfera, alterando il comportamento dei segnali radio a bassissima frequenza.

Questa nuova scoperta solleva preoccupazioni sulle potenziali conseguenze se un GRB simile dovesse verificarsi all’interno della nostra galassia. Lo strato di ozono potrebbe essere danneggiato, consentendo alle radiazioni ultraviolette dannose di raggiungere la superficie terrestre. Si ipotizza che gli eventi passati di estinzione di massa sulla Terra siano stati causati da tali eventi cosmici.

Gli scienziati stanno ora analizzando i dati raccolti dal China Seismo-Electromagnetic Satellite (CSES) per comprendere meglio la correlazione tra i lampi di raggi gamma e i loro effetti sulla ionosfera terrestre. Questa conoscenza consentirà loro di identificare modelli e potenzialmente prevedere disturbi futuri.

Nel complesso, questa scoperta rivoluzionaria evidenzia l’interconnessione dell’universo e serve a ricordare il potenziale impatto degli eventi cosmici sul nostro pianeta.

FAQ

Q: Cos'è un lampo di raggi gamma?

A: Un lampo di raggi gamma è un'esplosione molto energetica che avviene in galassie distanti e rilascia un'enorme quantità di radiazioni di raggi gamma.

Q: Cos'è la ionosfera?

A: La ionosfera è uno strato ricco di plasma dell'atmosfera superiore che si estende da circa 50 km a 950 km sopra la Terra. Svolge un ruolo cruciale nell'elettricità atmosferica e forma il bordo interno della magnetosfera.

Q: In che modo i lampi di raggi gamma influenzano la Terra?

A: I lampi di raggi gamma possono causare disturbi nella ionosfera terrestre, alterando il comportamento dei segnali radio e potenzialmente danneggiando lo strato di ozono.

Q: Un lampo di raggi gamma nella nostra galassia potrebbe essere dannoso?

A: Si teme che un lampo di raggi gamma che si verifica all’interno della nostra galassia possa avere gravi conseguenze, come danneggiare lo strato di ozono e consentire alle radiazioni ultraviolette dannose di raggiungere la superficie terrestre. Tuttavia, sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere l’intera portata dei rischi potenziali.

Fonte:

– Missione integrale: https://www.cosmos.esa.int/web/integral

– Satellite cinese sismico-elettromagnetico (CSES): https://www.cses.ac.cn/english/index.htm