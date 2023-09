L'esopianeta ultra-denso e stravagante Gliese 367 b

La scoperta degli esopianeti ha approfondito la nostra comprensione dell’universo e ha messo alla prova le nostre teorie esistenti sulla formazione planetaria. Tra i numerosi esopianeti catalogati, Gliese 367 b, noto anche come Tahay, si distingue come un tipo strano. È classificato come pianeta dal periodo ultracorto (USP) a causa del suo periodo orbitale estremamente breve di sole 7.7 ore. Ciò che rende Gliese 367 b ancora più intrigante è la sua composizione ultra-densa, con una densità quasi doppia rispetto a quella della Terra.

Elisa Goffo, autrice principale di un recente studio condotto presso l'Università di Torino, paragona Gliese 367 b a un pianeta simile alla Terra con il mantello roccioso strappato via. Ciò suggerisce che il pianeta sia composto principalmente da ferro. La ricerca, intitolata “Company for the Ultra-high Density, Ultra-short Period Sub-Earth GJ 367 b: Discovery of Two Supplement Low-mass Planets at 11.5 and 34 Days”, non solo affina le misurazioni della massa di Gliese 367 b e raggio ma rivela anche la presenza di due pianeti fratelli.

La scoperta di Gliese 367 b è stata effettuata utilizzando i dati del Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) nel 2021. Tuttavia, il recente studio ha utilizzato lo spettrografo ad alta precisione Radial Velocity Planet Searcher (HARPS) presso l'Osservatorio europeo meridionale per ottenere misurazioni più precise . I ricercatori hanno scoperto che Gliese 367 b ha un raggio pari al 70% di quello terrestre e una massa pari al 63% di quella terrestre, il che lo rende due volte più denso del nostro pianeta.

L'insolita densità di Gliese 367 b suggerisce che si tratti probabilmente del nucleo di un pianeta un tempo più grande, che ha perso il mantello roccioso a causa di un evento catastrofico o di collisioni con altri protopianeti durante la sua formazione. Un'altra possibilità è che Gliese 367 b sia il resto di un gigante gassoso migrato vicino alla sua stella, con conseguente sottrazione della sua atmosfera.

Lo studio ha anche rivelato l’esistenza di due pianeti aggiuntivi nel sistema, Gliese 367 c e d, il che supporta ulteriormente l’idea che i pianeti con periodo ultracorto si trovano spesso in sistemi con più pianeti. Questi pianeti compagni, sebbene orbitino vicino alla stella come Gliese 367 b, hanno masse inferiori. La presenza dei pianeti fratelli fornisce importanti indizi per comprendere il processo di formazione di Gliese 367 b.

La ricerca condotta da Goffo e dai suoi colleghi contribuisce alla nostra conoscenza degli esopianeti e della vasta gamma di composizioni planetarie presenti nell’universo. I risultati di questo studio hanno implicazioni per la nostra comprensione della formazione planetaria e dei potenziali scenari di formazione che hanno dato origine allo strano pianeta ultra denso Gliese 367 b.

Fonte:

– “Azienda per il sottosuolo GJ 367 b ad altissima densità e periodo ultra breve: scoperta di due ulteriori pianeti di piccola massa a 11.5 e 34 giorni.”

– Elisa Goffo, Università di Torino