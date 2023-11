La TERRA riceve un messaggio rivoluzionario dallo spazio profondo tramite comunicazione laser

La Terra è entrata in contatto con lo spazio profondo in un risultato rivoluzionario per le comunicazioni spaziali. La navicella spaziale Psyche della NASA, dotata di un sistema di comunicazione ottica sperimentale, ha trasmesso con successo un messaggio alla Terra da quasi 10 milioni di miglia di distanza, ovvero circa 40 volte la distanza tra la Terra e la Luna. Questa pietra miliare significativa segna la dimostrazione più lontana mai realizzata delle comunicazioni ottiche.

L'obiettivo principale dell'esperimento Deep Space Optical Communications (DSOC) della NASA è fornire alle future missioni spaziali la capacità di trasmettere dati a velocità molto più elevate. Utilizzando laser nel vicino infrarosso, DSOC mira a raggiungere velocità di trasmissione dati da 10 a 100 volte superiori rispetto agli attuali sistemi di radiofrequenza all'avanguardia utilizzati nei veicoli spaziali. L’uso della luce nel vicino infrarosso consente onde più compatte, consentendo alle stazioni di terra di ricevere un volume maggiore di dati.

Il test di successo ha coinvolto un osservatorio che emetteva un raggio laser nel cielo, che è stato ricevuto dalla navicella spaziale Psyche come riferimento di puntamento. La navicella spaziale ha quindi indirizzato il proprio laser verso la Terra. Il segnale, composto da particelle di luce chiamate fotoni, è stato decodificato da un osservatorio ricevente nella contea di San Diego. Sebbene i fotoni del vicino infrarosso abbiano impiegato circa 50 secondi per viaggiare da Psiche alla Terra durante il test, alla distanza più lontana, il viaggio dovrebbe durare circa 20 minuti.

Questa svolta nella comunicazione laser apre nuove possibilità per le future missioni spaziali. Potrebbe consentire ai veicoli spaziali di trasmettere immagini di alta qualità e potenzialmente anche di trasmettere video in streaming in tempo reale dallo spazio profondo. La visione della NASA prevede l'utilizzo delle comunicazioni ottiche per fornire agli astronauti su Marte la capacità di comunicare tramite video. Il successo del DSOC apre la strada a un futuro più ricco di dati nell’esplorazione spaziale.

