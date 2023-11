Nuova svolta nella comunicazione spaziale: laser inviato dalla navicella spaziale Psyche

Con un risultato rivoluzionario, la National Aeronautics and Space Administration (NASA) ha recentemente realizzato qualcosa di mai fatto prima nel campo della comunicazione spaziale. Hanno trasmesso con successo un laser dalla navicella spaziale Psyche, situata a circa 10 milioni di miglia dalla Terra, nel sud della California. Questo evento fondamentale segna un passo significativo verso il progresso dell’esplorazione spaziale, in particolare in relazione alle future missioni con equipaggio su Marte.

Il progetto DSOC (Deep Space Optical Communications) della NASA è stato responsabile dell'invio del laser a infrarossi codificato con i dati dei test su un'immensa distanza in soli 50 secondi. Il laser è stato emesso dalla navicella spaziale senza pilota Psyche, lanciata in ottobre ed è attualmente in viaggio per indagare su una cometa piena di metallo nella fascia degli asteroidi tra Marte e Giove. Il laser è stato ricevuto dal telescopio Hale dell'Osservatorio Palomar del Caltech, rendendola la dimostrazione più lontana di comunicazioni ottiche mai ottenuta.

Il direttore delle dimostrazioni tecnologiche della NASA, Trudy Kortes, ha sottolineato l'importanza di questo risultato nell'aprire la strada all'esplorazione dello spazio profondo. Raggiungendo questa “prima luce”, scienziati e ingegneri stanno progredendo verso lo sviluppo di comunicazioni con una velocità di trasmissione dati più elevata in grado di trasmettere informazioni scientifiche, immagini ad alta definizione e video in streaming. Questi progressi sono vitali poiché la NASA punta a inviare esseri umani su Marte, che è considerato il prossimo grande passo dell’umanità.

Sebbene il raggio laser abbia percorso una distanza incredibile, è importante notare che non si trattava di una comunicazione extraterrestre. Nonostante le fantasie di fantascienza, non ci fu alcun contatto con la vita aliena durante questo evento storico.

