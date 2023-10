Un nuovo studio suggerisce che l'antica Venere avrebbe potuto supportare la vita microbica

Un recente studio pubblicato sulla rivista Nature Astronomy ha rivelato che Venere, spesso indicato come il pianeta gemello della Terra, potrebbe aver sperimentato un’attività tettonica miliardi di anni fa. La ricerca suggerisce che l’antica Venere avrebbe potuto essere un potenziale habitat per la vita microbica a causa di queste attività tettoniche. Lo studio si è concentrato sulla tettonica a placche, una teoria scientifica che spiega come il guscio esterno della Terra è diviso in grandi sezioni chiamate placche tettoniche. Questo processo dà origine agli oceani, ai continenti e alle montagne, che svolgono un ruolo cruciale nel favorire la vita sul nostro pianeta.

I risultati indicano che Venere e la Terra avrebbero potuto essere ancora più simili di quanto si credesse in precedenza, poiché entrambi i pianeti operavano con una modalità tettonica simile. Matthew Weller, l’autore principale dello studio del Lunar and Planetary Institute di Houston, ha dichiarato: “molto probabilmente abbiamo avuto due pianeti contemporaneamente nello stesso sistema solare che operavano in un regime tettonico a placche – la stessa modalità tettonica che ha permesso per la vita che vediamo oggi sulla Terra”.

Tuttavia, i ricercatori notano che la tettonica a placche su Venere probabilmente è cessata dopo che il pianeta ha perso acqua e la sua atmosfera è diventata troppo calda e densa. Questo processo potrebbe aver esaurito gli ingredienti necessari necessari per i movimenti tettonici. Venere e la Terra condividono somiglianze in termini di dimensioni, massa, densità e volume, ma Venere rimane il meno compreso tra i pianeti terrestri.

Lo studio evidenzia la necessità di esplorare i meccanismi che hanno portato alla formazione dell'atmosfera di Venere, che è composta prevalentemente da anidride carbonica e azoto. Modelli computerizzati che confrontano l’attuale atmosfera venusiana con la tettonica a placche suggeriscono che solo questi primi movimenti tettonici potrebbero spiegare l’attuale composizione atmosferica e la pressione superficiale su Venere.

I ricercatori ipotizzano che Venere possa essere passata da un movimento tettonico limitato al suo attuale modello di coperchio stagnante. In questo modello, la superficie del pianeta ha un'unica piastra con movimento minimo per rilasciare gas nell'atmosfera. Alexander Evans, coautore dello studio della Brown University, suggerisce che i pianeti potrebbero entrare e uscire da diversi stati tettonici, portando a potenziali fluttuazioni nell’abitabilità.

Si prevede che ulteriori esplorazioni di Venere, come l'imminente missione DAVINCI della NASA, forniranno ulteriori informazioni sulla storia del pianeta e confermeranno i risultati dello studio. I ricercatori mirano anche a scoprire come Venere abbia perso la tettonica a placche.

Domande frequenti (FAQ)

D: Cos'è la tettonica a placche?

R: La tettonica a placche è una teoria scientifica che descrive come il guscio esterno della Terra è diviso in grandi pezzi chiamati placche tettoniche, che galleggiano sul mantello del pianeta. Queste placche danno origine a varie caratteristiche della Terra come oceani, continenti e montagne.

D: Venere potrebbe aver sostenuto la vita microbica in passato?

R: Il recente studio suggerisce che l’antica Venere potrebbe essere stata in grado di sostenere la vita microbica miliardi di anni fa, grazie alle attività tettoniche. Tuttavia, la tettonica a placche probabilmente cessò su Venere dopo che il pianeta perse acqua e la sua atmosfera diventò troppo calda e densa.

D: Come si confronta Venere con la Terra?

R: Venere e la Terra condividono somiglianze in termini di dimensioni, massa, densità e volume. Tuttavia, Venere rimane il meno compreso tra i pianeti terrestri.

D: In che modo i risultati potrebbero influire sulla nostra comprensione dei pianeti abitabili?

R: Lo studio suggerisce che i pianeti possono entrare e uscire da diversi stati tettonici, il che potrebbe influenzare la loro abitabilità. Ciò evidenzia la necessità di considerare le fluttuazioni dell’abitabilità piuttosto che presumere che i pianeti siano continuamente abitabili.

D: Qual è la prossima missione DAVINCI della NASA?

R: La missione DAVINCI (Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gas, Chemistry, and Imaging) della NASA mira a esplorare Venere e fornire approfondimenti sulla sua atmosfera e sulla sua storia geologica.