Una nuova scoperta mette alla prova la comprensione delle pulsar

Un recente studio pubblicato sulla rivista Nature Astronomy ha lasciato perplessi gli scienziati. I ricercatori hanno osservato una stella morta conosciuta come la pulsar Vela emettere un’esplosione di energia così potente che non sono in grado di spiegarla. Questa scoperta inaspettata mette alla prova la conoscenza esistente sulle pulsar e richiede un ripensamento del funzionamento di questi acceleratori naturali.

Una pulsar è un tipo di stella di neutroni formata dai resti di una stella morta esplosa in una supernova. Nonostante siano larghe solo 12 miglia, le pulsar possono ruotare a velocità incredibili ed emettere fasci di radiazioni elettromagnetiche visibili sulla Terra. La pulsar Vela, in particolare, è nota per emettere raggi gamma ad alta energia.

In questo nuovo studio, la pulsar Vela è stata osservata irradiare a ben 20 trilioni di elettronvolt, l’energia più alta mai rilevata da una pulsar. Si tratta di un valore significativamente superiore all’energia tipica emessa dalle pulsar, che è inferiore a 10 miliardi di elettronvolt. L'unica altra pulsar conosciuta che si è avvicinata al livello energetico di Vela è la Crab Pulsar, situata a oltre 6,000 anni luce dalla Terra.

Gli scienziati stanno faticando a capire come la pulsar Vela abbia prodotto un’emissione ad così alta energia. Sfida la teoria tradizionale secondo cui la radiazione di una pulsar è creata da elettroni veloci nella sua magnetosfera. I ricercatori propongono che le particelle della Vela vengano spinte fuori dalla membrana magnetica o che campi magnetici simili esistano al di fuori delle tipiche aree di accelerazione.

Questa scoperta non solo fa luce sul comportamento delle pulsar, ma ha anche implicazioni per comprendere cosa succede a una stella dopo la sua morte. I risultati potrebbero aiutare ad approfondire la nostra comprensione di altri oggetti magnetizzati come le magnetosfere dei buchi neri.

Sono previste ulteriori indagini per determinare se Vela è in grado di produrre emissioni di energia ancora più elevate e per cercare raggi gamma simili attorno ad altre pulsar nella galassia.

