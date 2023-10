La Terra colpita da un'esplosione inspiegabile proveniente dalla stella morta, scienziati incuriositi

By

Gli scienziati hanno osservato un'esplosione di raggi gamma proveniente da una stella morta, conosciuta come pulsar, così energetica da non poter essere spiegata. L’esplosione è la più alta energia del suo genere mai vista, equivalente a circa dieci trilioni di volte l’energia della luce visibile o 20 tera-elettronvolt. I ricercatori dietro la svolta affermano che questa scoperta richiede un ripensamento del modo in cui funzionano questi acceleratori naturali, le pulsar.

Le pulsar si formano quando una stella esplode in una supernova e lascia dietro di sé una piccola stella morta. Queste stelle morte, chiamate anche stelle di neutroni, sono incredibilmente dense e costituite quasi interamente da neutroni. Girano estremamente velocemente e hanno un potente campo magnetico. Mentre ruotano, le pulsar emettono fasci di radiazioni elettromagnetiche, simili a un faro cosmico.

Si ritiene che la radiazione emessa dalle pulsar sia il risultato di elettroni veloci prodotti ed emessi dalla magnetosfera della pulsar, che è costituita da plasma e campi elettromagnetici che circondano la stella. Gli scienziati hanno studiato la radiazione delle pulsar per comprenderne meglio la formazione.

In questo caso, i ricercatori hanno rilevato un’esplosione di radiazione proveniente dalla pulsar Vela con componenti energetici ancora più elevati di quanto osservato in precedenza. La radiazione ha raggiunto i 20 tera-elettronvolt, ovvero circa 200 volte più energetica di qualsiasi radiazione precedentemente rilevata da questo oggetto. Ciò mette in discussione la conoscenza esistente delle pulsar e richiede un ripensamento del funzionamento di questi acceleratori naturali.

Gli scienziati sperano che, studiando le esplosioni di energia più potenti delle pulsar, saranno in grado di ottenere una migliore comprensione di questi affascinanti oggetti celesti. La scoperta di questa esplosione inspiegabile da una stella morta apre nuove strade per la ricerca e può fornire preziose informazioni sui meccanismi dietro le emissioni estreme di energia delle pulsar.

– 'Scoperta di una componente di radiazione della Vela Pulsar che raggiunge i 20 Teraelettronvolt', Nature Astronomy