Gli anelli degli alberi mostrano prove di una tempesta solare estrema che potrebbe devastare la civiltà odierna

Gli scienziati hanno scoperto le prove di un’estrema tempesta solare avvenuta circa 14,300 anni fa, secondo un’analisi degli antichi anelli degli alberi trovati nelle Alpi francesi. Il picco nei livelli di radiocarbonio riscontrato negli anelli degli alberi indica che si è trattato della più grande tempesta solare mai registrata dagli scienziati.

Se un evento simile dovesse verificarsi oggi, potrebbe avere conseguenze catastrofiche per la civiltà umana. La rete elettrica potrebbe restare offline per mesi, causando blackout diffusi e paralizzando le nostre infrastrutture. I sistemi di comunicazione, come i satelliti, potrebbero essere danneggiati in modo permanente, rendendoli inutilizzabili. Gli astronauti si troverebbero inoltre ad affrontare gravi rischi legati alle radiazioni.

Questa scoperta funge da avvertimento per il futuro, evidenziando il potenziale impatto delle tempeste solari estreme sulla Terra. Per proteggerci da eventi simili, sono necessarie ulteriori ricerche per capire come e perché si verificano. Gli scienziati hanno già identificato nove tempeste solari estreme, comprese quelle avvenute nel 993 d.C. e nel 774 d.C. Tuttavia, la tempesta appena scoperta era due volte più potente di quelle.

Studiare queste tempeste solari è impegnativo poiché possono essere comprese solo indirettamente. Misurazioni strumentali dirette dell’attività solare sono state possibili solo a partire dal XVII secolo. Le misurazioni del radiocarbonio ottenute dagli anelli degli alberi e dalle carote di ghiaccio polare forniscono le migliori informazioni sul comportamento del Sole in un lontano passato.

La tempesta solare più nota osservata dagli scienziati è l'evento Carrington del 1859. Tuttavia, la tempesta appena scoperta e altri eventi Miyake sarebbero stati significativamente più potenti. Gli eventi Miyake sono stati identificati analizzando alberi antichi fossilizzati e studiando il radiocarbonio presente in essi.

Questa ricerca sottolinea l’urgenza di sviluppare strategie per proteggere le nostre infrastrutture e tecnologia dagli effetti devastanti delle tempeste solari estreme. Comprendendo il comportamento del Sole e il suo potenziale per questi eventi, possiamo adottare misure per mitigare i rischi che rappresentano per il nostro stile di vita moderno.

