Gli antichi anelli degli alberi rivelano una devastante tempesta solare che potrebbe avere un impatto sulla civiltà odierna

Gli anelli degli alberi trovati nelle Alpi francesi hanno fornito la prova di un’estrema tempesta solare che potrebbe avere conseguenze devastanti per la civiltà umana se dovesse verificarsi oggi. Gli scienziati hanno scoperto un picco significativo nei livelli di radiocarbonio negli anelli degli alberi, risalente a 14,300 anni fa, che indicava il verificarsi di una massiccia tempesta solare, la più grande mai registrata.

Il potenziale impatto di un evento simile oggi è allarmante. Una tale tempesta solare potrebbe interrompere la rete elettrica per mesi e causare danni significativi alla nostra infrastruttura di comunicazione. In uno studio condotto da ricercatori dell’Università di Leeds, la natura estrema di questo antico evento funge da monito per il futuro. Tim Heaton, professore di statistica applicata, ha sottolineato che i trasformatori delle nostre reti elettriche potrebbero subire danni permanenti, provocando diffusi blackout. Inoltre, i satelliti cruciali per la navigazione e le telecomunicazioni correrebbero il rischio di danni irreparabili e gli astronauti si troverebbero ad affrontare gravi rischi di radiazioni.

Per garantire la protezione del nostro mondo da eventi simili, sono necessarie ulteriori ricerche. Sebbene gli scienziati abbiano identificato nove tempeste solari estreme, note come eventi Miyake, negli ultimi 15,000 anni, le cause esatte e i meccanismi dietro questi eventi rimangono poco chiari. Questi eventi possono essere studiati solo indirettamente, il che rende difficile prevederne l’avvenimento o comprenderne la natura.

Misurazioni strumentali dirette dell’attività solare sono state possibili solo a partire dal XVII secolo. L’utilizzo delle misurazioni del radiocarbonio dagli anelli degli alberi, insieme ai dati sul berillio provenienti dalle carote di ghiaccio polare, offre il mezzo più efficace per comprendere il comportamento solare nel corso della storia. Secondo Edouard Bard, professore di evoluzione del clima e degli oceani al Collège de France e al CEREGE, queste registrazioni a lungo termine forniscono preziose informazioni sui comportamenti passati del Sole.

Si stima che la magnitudo della tempesta solare appena scoperta, simile agli eventi di Miayake, sia due volte più potente di quelle verificatesi nel 993 d.C. e nel 774 d.C. L’intensità di questi eventi è stata determinata analizzando il radiocarbonio dei fossili di alberi antichi, fornendo uno sguardo al passato.

Pubblicata in Philosophical Transactions A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences della Royal Society, questa ricerca evidenzia l’urgenza di sviluppare strategie per proteggere la nostra civiltà dalle conseguenze potenzialmente catastrofiche delle tempeste solari.

Fonte:

– Le transazioni filosofiche della Royal Society A: Scienze matematiche, fisiche e ingegneristiche