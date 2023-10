Uno studio recente rivela che la Terra una volta ha sperimentato una tempesta solare estrema, allertando gli scienziati sulla potenziale devastazione odierna

By

Un recente studio condotto dagli scienziati indica che una volta la Terra fu colpita da un’estrema tempesta solare che avrebbe effetti catastrofici sulla civiltà umana se dovesse accadere nei tempi moderni. Gli antichi anelli degli alberi trovati nelle Alpi francesi hanno fornito la prova di un picco significativo nei livelli di radiocarbonio circa 14,300 anni fa, indicando il verificarsi di una massiccia tempesta solare, la più grande mai rilevata dagli scienziati.

Se un evento simile dovesse verificarsi oggi, il suo impatto potrebbe essere devastante. È stato avvertito che la rete elettrica potrebbe rimanere offline per mesi, causando blackout diffusi e gravi danni alle infrastrutture di comunicazione. Inoltre, i satelliti cruciali per la navigazione e le telecomunicazioni potrebbero diventare inutilizzabili, mentre gli astronauti si troverebbero ad affrontare gravi rischi di radiazioni. I ricercatori dello studio sottolineano l’urgenza di prepararsi a tempeste solari così estreme.

Gli scienziati hanno già identificato nove tempeste solari estreme, denominate eventi Miyake, che si sono verificate negli ultimi 15,000 anni. Gli eventi più recenti si sono verificati nel 993 d.C. e nel 774 d.C., mentre l'antica tempesta appena scoperta era due volte più potente di queste. Tuttavia, comprendere questi eventi rimane impegnativo, poiché possono essere studiati solo indirettamente.

Secondo Edouard Bard, professore di evoluzione del clima e degli oceani al Collège de France e al CEREGE, lo studio dell'attività solare si basa principalmente su misurazioni indirette. Egli osserva che, sebbene le registrazioni strumentali dell'attività solare siano disponibili sin dal XVII secolo, forniscono una comprensione incompleta del comportamento del Sole. La combinazione dei dati sul radiocarbonio degli anelli degli alberi e dei dati sul berillio delle carote di ghiaccio polare offre il mezzo migliore per comprendere i modelli a lungo termine del Sole.

La più grande tempesta solare osservata e studiata finora si è verificata nel 1859 ed è conosciuta come Evento Carrington. Questo evento provocò notevoli disagi, tra cui la distruzione delle macchine telegrafiche e un'aurora eccezionalmente luminosa che indusse gli uccelli a comportarsi come se fosse mattina. L’antica tempesta appena scoperta sarebbe stata ancora più potente dell’evento Carrington.

Sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere meglio il verificarsi e la prevedibilità delle tempeste solari estreme. Gli scienziati sollecitano sforzi continui per proteggere il mondo da eventi simili in futuro.

