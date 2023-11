La sorprendente cometa si avvicina alla Terra nel 2024

Un affascinante evento celeste è destinato ad affascinare gli osservatori del cielo nel 2024. Una gigantesca cometa, conosciuta come 12P/Pons-Brooks, sarà visibile mentre si avvicina al sole. Questo spettacolo astronomico ha già attirato l'attenzione degli esperti per il suo comportamento straordinario.

Gli scienziati della British Astronomy Association (BAA) hanno riferito che la cometa ha subito due esplosioni esplosive in soli quattro mesi. Queste esplosioni consistono in improvvise eruzioni di polvere e gas mentre la cometa viaggia verso la Terra. Ciò che rende questo fenomeno cosmico ancora più sorprendente è l'aspetto peculiare della cometa stessa.

Richard Miles, membro della BAA, ha paragonato la cometa 12P/Pons-Brooks all'iconico Millennium Falcon della serie Star Wars. Ha descritto la cometa come circondata da una vasta ed eterea nuvola di polvere e gas. Questa straordinaria somiglianza ha suscitato stupore e fascino tra gli astronomi e gli appassionati.

È interessante notare che esplosioni come queste sono eventi relativamente rari nelle comete, poiché si verificano solo nel 3-4% dei casi. Durante tali eventi, le particelle espulse dal nucleo della cometa si disperdono nel tempo. Nel caso di 12P/Pons-Brooks, il grande nucleo crea un'ombra che avvolge la nuvola di polvere e gas, producendo una forma unica che ricorda le corna del diavolo o la famosa astronave.

Non solo l'aspetto di questa cometa è accattivante, ma anche la sua traiettoria è degna di nota. Il termine "tipo Halley" è stato coniato dagli scienziati per descrivere le comete che seguono orbite ellittiche allungate attorno al sole, impiegando dai 20 ai 200 anni per completare una rivoluzione. Sebbene 12P/Pons-Brooks rientri in questa categoria, si discosta leggermente dal periodo orbitale della cometa di Halley, che abbraccia 76 anni invece dei 71 anni osservati in questo caso.

Per intravedere questo straordinario spettacolo celeste, segnate sul vostro calendario il 21 aprile, quando la cometa sarà più vicina al Sole, e il 2 giugno, quando sarà più vicina alla Terra. Tieni presente che anche se la NASA si riferisce a 12P/Pons-Brooks come una “cometa vicino alla Terra”, è ancora circa 70 volte più lontana da noi rispetto alla nostra Luna. Pertanto, la possibilità di una collisione è semplicemente fuori discussione.

Questo evento promette di essere un'esperienza davvero affascinante sia per gli astronomi dilettanti che per quelli professionisti. Quindi, prepara i tuoi telescopi e preparati ad assistere al viaggio mozzafiato di 12P/Pons-Brooks mentre abbellisce i cieli nel 2024.

