Individua la Stazione Spaziale Internazionale ed esplora il cielo notturno

Se sei mattiniero o ti ritrovi in ​​viaggio presto questo sabato, prenditi un momento per guardare il cielo sud-ovest intorno alle 6:15. Potrai ammirare l'aspetto luminoso della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) mentre attraversa il cielo. In poco più di tre minuti salirà quasi sopra la nostra testa prima di scendere verso l'orizzonte orientale e svanire.

Questo particolare avvistamento della ISS sarà incredibilmente luminoso, rendendola l'oggetto più prominente nel cielo. Tuttavia, man mano che si avvicina all’orizzonte orientale, sarà eclissato da Venere, il nostro pianeta gemello. Venere sorge presto e risplende luminosa prima che il sole prenda il sopravvento. Tienilo d'occhio e potresti riuscire a vederlo anche dopo l'alba. Infatti, Venere e la Luna sono gli unici oggetti celesti regolari che possono essere visti durante le ore diurne.

A proposito della Luna, il 24 si posizionerà accanto al pianeta Saturno. Con la luna nel suo stato gibboso, piena per circa tre quarti, sarà sulla buona strada per diventare piena entro il 29.

Questo momento è perfetto per osservare due delle nostre galassie nane più vicine. In una notte limpida a metà mese, vai in un luogo buio e concedi ai tuoi occhi cinque minuti per abituarsi. Senza alcuna interferenza da parte della Luna, potrai individuare le piccole e grandi nubi di Magellano nel cielo meridionale. La piccola nube di Magellano (SMC) si trova appena a sud-ovest della luminosa stella Achernar e appare come un piccolo ammasso di luce. Nonostante il suo aspetto apparentemente insignificante, in realtà si estende per oltre 18,000 anni luce e contiene diverse centinaia di milioni di stelle.

La grande Nube di Magellano (LMC) si trova appena sopra la stella Canopo, vicino all'orizzonte meridionale. È più grande e più vicino a noi rispetto alla sua controparte più piccola, si estende per circa 32,000 anni luce e comprende circa 20 miliardi di stelle. Si prevede inoltre che la Grande Nube si fonderà con la nostra galassia, la Via Lattea, tra circa 2.4 miliardi di anni.

Quindi la prossima volta che ti alzi presto o ti trovi in ​​un luogo buio, prenditi un momento per apprezzare le meraviglie del cielo notturno. Individua la ISS, segui Venere ed esplora la bellezza delle nubi di Magellano e della nostra galassia, la Via Lattea.

