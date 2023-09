I primi antenati degli esseri umani fabbricarono intenzionalmente sfere, suggerisce un nuovo studio

By

Gli archeologi hanno a lungo dibattuto sulle origini e sullo scopo degli “sferoidi” delle dimensioni di una pallina da tennis scoperti in siti antichi. Un recente studio condotto dall’Università Ebraica di Gerusalemme fa luce sulla questione. I ricercatori hanno esaminato 150 sferoidi calcarei risalenti a 1.4 milioni di anni fa, trovati nel sito archeologico israeliano di Ubeidiya. Utilizzando l’analisi 3D, hanno trovato prove che queste sfere sono state realizzate intenzionalmente.

Lo studio suggerisce che i primi ominidi, la cui esatta discendenza è ancora sconosciuta, stavano tentando di raggiungere la sfera perfetta. Anche se le pietre non sono diventate più lisce durante il processo, sono diventate notevolmente più sferiche. I ricercatori sostengono che questa modellatura intenzionale indica un’idea preconcetta e una capacità cognitiva tra i nostri antichi antenati.

La scoperta apre possibilità per ulteriori studi. Julia Cabanas, archeologa del Museo Nazionale di Storia Naturale francese, suggerisce che tecniche simili potrebbero essere applicate ad altri sferoidi, come quelli trovati nella gola di Olduvai in Tanzania risalenti a 2 milioni di anni fa. Svelare lo scopo dietro queste sfere, tuttavia, rimane un mistero.

Sono state proposte varie teorie. Alcuni ipotizzano che gli sferoidi fossero usati come strumenti per estrarre il midollo dalle ossa o macinare le piante. Altri credono che possano aver avuto un valore simbolico o artistico. Cabanas riconosce che tutte le ipotesi sono possibili ma ammette che le risposte vere potrebbero non essere mai conosciute.

Questo nuovo studio contribuisce alla nostra comprensione delle capacità cognitive dei primi antenati umani e della loro capacità di modellare intenzionalmente gli oggetti. La creazione intenzionale di queste sfere dimostra un livello di pianificazione e abilità tra gli antichi ominini precedentemente sconosciuto.

