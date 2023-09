Lo sviluppo del microbioma orale nei neonati: comprendere i fattori che determinano la salute orale precoce

Una recente recensione pubblicata sulla rivista Frontiers in Microbiology esplora lo sviluppo del microbioma orale nei neonati e i vari fattori che influenzano la sua composizione. Il microbioma orale si riferisce alla comunità di microrganismi presenti nella bocca, tra cui lingua, denti, gengive e tonsille. Questo diversificato ecosistema di batteri, funghi, archaea e protozoi svolge un ruolo cruciale nel mantenimento della salute orale e generale.

Lo studio evidenzia la limitata ricerca condotta sullo sviluppo del microbioma orale rispetto al microbioma intestinale. Tuttavia, comprendere il microbioma orale è fondamentale poiché ha implicazioni per il benessere del bambino per tutta la vita.

Lo sviluppo del microbioma orale inizia prima della nascita, con batteri come lo Staphylococcus epidermidis che colonizzano la cavità orale. Tuttavia, il microbioma orale è altamente dinamico e subisce cambiamenti significativi durante i primi anni di vita. Quando un bambino compie un mese, i batteri iniziali sono per lo più scomparsi, sostituiti da altri generi come Gemella e Haemophilus.

La dieta infantile gioca un ruolo cruciale nella formazione del microbioma orale. I bambini allattati al seno hanno microbiomi distinti rispetto ai bambini allattati con latte artificiale. Il latte materno contiene vari componenti, tra cui microbi, oligosaccaridi del latte umano (HMO), acidi grassi a catena corta (SCFA) e proteine ​​antimicrobiche. Questi componenti contribuiscono allo sviluppo e alla protezione del microbioma orale.

Anche la dentizione e la comparsa dei denti primari influenzano lo sviluppo del microbioma orale. Man mano che il bambino cresce e iniziano a comparire i denti, nuovi batteri colonizzano la bocca. Esiste una relazione complessa tra la carie e il microbioma orale, ciascuno dei quali influenza l’altro.

Inoltre, fattori come la salute respiratoria e l’uso di antibiotici possono avere un impatto sul microbioma orale. I batteri del tratto respiratorio possono spostarsi nella bocca, causando potenzialmente infezioni respiratorie. Gli antibiotici, sebbene necessari in alcuni casi, possono alterare il microbioma orale, portando a effetti a lungo termine sulla salute orale.

La revisione sottolinea la necessità di ulteriori ricerche in questo settore, in particolare studi longitudinali che tengano traccia dei dati relativi a nutrizione, dentizione e salute durante l’infanzia. Sono inoltre necessarie tecniche di sequenziamento avanzate per distinguere tra le diverse specie di streptococco e i loro effetti sulla salute umana. Comprendere la formazione del microbioma orale consentirà lo sviluppo di strategie a sostegno della salute orale e sistemica per tutta la vita.

Fonte:

– Frontiere della microbiologia. "Sviluppo temporale del microbioma orale nei neonati: una panoramica della meta-analisi".