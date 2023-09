Premi per la collaborazione iniziale alla carriera del programma di astrobiologia della NASA

Il programma di astrobiologia della NASA offre gli Early Career Collaboration Awards (ECCA) per sostenere i viaggi legati alla ricerca per studenti universitari, laureati, dottorandi e scienziati junior. L'ECCA mira a promuovere la collaborazione e lo scambio di conoscenze tra i ricercatori nel campo dell'astrobiologia.

L'ECCA fornisce finanziamenti per le spese di viaggio da circolare tra due o più laboratori supportati dal Programma Astrobiologico della NASA. Offre l'opportunità ai ricercatori di visitare diverse istituzioni e collaborare con esperti nel loro campo. Il programma riconosce l'importanza delle collaborazioni interdisciplinari e incoraggia i candidati a esplorare diversi ambienti di ricerca.

Sebbene venga data priorità ai viaggi che supportano la ricerca del richiedente, l'ECCA considera anche altri viaggi fondamentali per lo sviluppo professionale del richiedente. Questa flessibilità consente ai ricercatori di partecipare a conferenze, workshop e incontri che possono migliorare le loro conoscenze e competenze in astrobiologia.

Per poter beneficiare dell'ECCA, i candidati devono essere formalmente affiliati a un'istituzione statunitense. Ciò garantisce che il finanziamento venga utilizzato da ricercatori attivamente coinvolti nella ricerca astrobiologica negli Stati Uniti. L'ECCA è aperto a studenti universitari e laureati, ricercatori post-dottorato e giovani scienziati che sono nelle prime fasi della loro carriera.

L’importo massimo del finanziamento per l’ECCA è di $ 5,000. Questo sostegno finanziario può essere utilizzato per coprire le spese di viaggio quali biglietto aereo, alloggio, pasti e quote di registrazione alla conferenza. L'ECCA mira a fornire un livello ragionevole di supporto per consentire ai ricercatori di impegnarsi in attività di collaborazione e opportunità di sviluppo professionale.

La scadenza per le candidature per l'ECCA è lunedì 16 ottobre 2023. Le persone interessate sono incoraggiate a visitare il sito web del Programma Astrobiologico della NASA per ulteriori informazioni su come presentare domanda e sui requisiti specifici per il premio.

Gli Early Career Collaboration Awards offerti dal Programma Astrobiologico della NASA offrono un'eccellente opportunità per i giovani ricercatori nel campo dell'astrobiologia di migliorare la loro ricerca e lo sviluppo professionale attraverso la collaborazione e lo scambio di conoscenze. Sostenendo i viaggi verso diversi istituti di ricerca, l’ECCA mira a favorire collaborazioni interdisciplinari e promuovere l’innovazione nel campo dell’astrobiologia.

Fonti: Programma Astrobiologico della NASA