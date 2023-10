Straordinari microfossili del primo Cambriano forniscono nuove informazioni sui cicloneurali

By

Un gruppo di ricerca internazionale guidato dal Prof. Zhang Huaqiao ha fatto un'entusiasmante scoperta nel campo della paleontologia. Hanno scoperto straordinari microfossili del primo Cambriano che preservano la muscolatura introversa dei cicloneurali, un gruppo di animali tra cui nematodi, vermi di crine di cavallo, draghi di fango e molti altri. Questa scoperta fornisce preziose informazioni sull’evoluzione iniziale dei cicloneurali, che sono strettamente imparentati con gli artropodi, gli animali di maggior successo sulla Terra.

Lo studio, pubblicato su Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, evidenzia l’importanza di questi microfossili nella comprensione della morfologia funzionale e del significato evolutivo dei primi organismi del Cambriano. I fossili, trovati nella Formazione Kuanchuanpu in Cina, sono eccezionalmente ben conservati e forniscono prove della muscolatura di questi antichi animali.

I ricercatori descrivono tre esemplari fosfatati, di cui uno in particolare (NIGP179459) meglio conservato. Questo campione è costituito da cinque anelli interconnessi, nonché da strutture radiali e longitudinali. Gli anelli e le strutture sono interpretati come muscoli fossilizzati, che rappresentano diversi gruppi di muscoli come i muscoli circolari e longitudinali.

Sulla base della loro disposizione e consistenza, i ricercatori suggeriscono che questi microfossili appartengano ai priapulani, un gruppo di vermi marini. La presenza di una griglia muscolare suggerisce una somiglianza con i priapulani, mentre la simmetria esaradiale è paragonabile agli scalidofori.

Nel complesso, questi straordinari microfossili forniscono preziose informazioni sull’anatomia e sulle relazioni evolutive dei primi cicloneurali del Cambriano. Contribuiscono alla nostra comprensione della diversità e della complessità degli organismi antichi e fanno luce sulle origini degli artropodi e di altri gruppi animali di successo.

Fonte:

– Atti della Royal Society B: Scienze biologiche