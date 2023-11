Scopri il telescopio Celestron StarSense Explorer DX 130AZ: la scelta perfetta per i principianti

Stai cercando di intraprendere un'avventura per osservare le stelle? Il telescopio Celestron StarSense Explorer DX 130AZ è una scelta fantastica per i principianti e ora è il momento perfetto per acquistarlo, con uno sconto di $ 150 prima del Black Friday. Questo telescopio riflettore da 5 pollici ha ricevuto recensioni entusiastiche, guadagnando quattro stelle su cinque nella nostra recensione del Celestron StarSense Explorer DX 130AZ, ed è presente in primo piano nella nostra guida all'acquisto del miglior telescopio per principianti.

Ciò che distingue il DX 130AZ è la sua apertura di 130 mm, che lo rende ideale per osservare galassie, nebulose, pianeti e ammassi stellari. Viene fornito con un set completo di accessori, inclusi oculari da 10 mm e 25 mm, un cercatore, un dock per smartphone StarSense e un treppiede a tutta altezza. Che tu abbia una certa conoscenza delle costellazioni o che tu sia un principiante assoluto, questo telescopio si rivolge a tutti i livelli di competenza. Usa il cercatore a punto rosso per navigare nel cielo notturno o approfitta del dock adattatore per smartphone, perfetto per i principianti. Basta installare e avviare l'app StarSense e ti guiderà con le frecce verso l'oggetto celeste desiderato. Cerchi Giove o Saturno? Basta digitarlo nell'app e ti indirizzerà lì.

Non perdere l'occasione di possedere un telescopio adatto ai principianti con potenza sufficiente per osservare i tuoi oggetti preferiti del cielo notturno. Il Celestron StarSense Explorer DX 130AZ, ora con uno sconto di $ 150, è un eccellente investimento. Approfitta di questa offerta senza precedenti e inizia oggi stesso il tuo viaggio nel cosmo.

Domande frequenti (FAQ)

1. Qual è l'apertura del telescopio Celestron StarSense Explorer DX 130AZ?

Il Celestron StarSense Explorer DX 130AZ ha un'apertura di 130 mm, che lo rende perfetto per l'osservazione di galassie, nebulose, pianeti e ammassi stellari.

2. Posso utilizzare il mio smartphone con questo telescopio?

Sì, il DX 130AZ viene fornito con un dock adattatore per smartphone. Installa semplicemente l'app StarSense sul tuo telefono, posizionala nel dock e l'app ti guiderà verso l'oggetto celeste desiderato.

3. Quali accessori sono inclusi con il telescopio?

Il telescopio viene fornito con oculari da 10 mm e 25 mm, un cercatore, un dock per smartphone StarSense e un treppiede a tutta altezza. Questi accessori forniscono tutto ciò di cui un nuovo astronomo ha bisogno per un'esperienza di osservazione delle stelle di successo.

4. Questo telescopio è adatto ai principianti?

Assolutamente! Il Celestron StarSense Explorer DX 130AZ è il telescopio ideale per i principianti. È semplice da usare e anche i principianti assoluti possono navigare facilmente nel cielo notturno utilizzando il dock dell'adattatore per smartphone e l'app StarSense.

5. Quanto posso risparmiare durante questa offerta?

Puoi risparmiare $ 150 sul telescopio Celestron StarSense Explorer DX 130AZ, rendendolo un eccellente rapporto qualità-prezzo. Non perdere questa incredibile offerta e inizia oggi stesso a esplorare le meraviglie dell'universo.