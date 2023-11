Nuovi auricolari indossabili dotati di biosensori che monitorano l'attività e la salute del cervello

Gli auricolari sono stati sviluppati con biosensori integrati in grado di misurare continuamente l’attività cerebrale e i livelli di lattato nel sudore. Questa tecnologia innovativa, sviluppata dagli ingegneri del Center for Wearable Sensors presso la Jacobs School of Engineering della UC San Diego, offre potenziali applicazioni nel rilevamento e nel monitoraggio delle malattie neurogenerative e nel monitoraggio della salute a lungo termine.

I sensori sugli auricolari trasmettono i dati in modalità wireless a uno smartphone o laptop per l'analisi e la visualizzazione. Questo progresso apre la strada a futuri sensori indossabili e dispositivi mobili per monitorare senza problemi l’attività cerebrale e vari metaboliti legati alla salute durante il giorno.

La combinazione dei segnali del cervello e del corpo in una piattaforma compatta rappresenta un passo avanti significativo nella tecnologia di rilevamento in-ear. Questi sensori hanno un fattore di forma più piccolo, sono meno invadenti e più comodi da indossare rispetto alle cuffie per elettroencefalogramma (EEG) esistenti o ai misuratori di lattato nel sangue commerciali, pur offrendo prestazioni simili.

Integrando i dati dell’elettroencefalografia (EEG), che misura l’attività elettrica nel cervello, e le misurazioni del lattato nel sudore, gli individui possono monitorare lo sforzo fisico, i livelli di stress, concentrarsi e persino diagnosticare alcune crisi, comprese le crisi epilettiche.

Il design innovativo dei sensori auricolari prevede due tipi di sensori stampati su un substrato polimerico flessibile fissato attorno agli auricolari. Un sensore cattura l’attività elettrodermica e i segnali EEG per tracciare i segnali relativi allo stato cerebrale, mentre l’altro sensore analizza i metaboliti, come il lattato, nel sudore. I sensori sono ricoperti da un idrogel che migliora la raccolta del sudore e si adatta al movimento degli auricolari.

Per garantire prestazioni ottimali, i ricercatori hanno posizionato strategicamente i sensori all’interno del condotto uditivo, riducendo al minimo la diafonia e massimizzando il rapporto segnale-rumore. Hanno inoltre condotto test di validazione approfonditi per valutare le prestazioni degli elettrodi, i modelli di segnali cerebrali, la sensibilità del sensore del lattato e la stabilità degli scanner integrati.

Mentre gli attuali sensori del lattato richiedono agli utenti di impegnarsi in un esercizio fisico vigoroso per generare sudore, i miglioramenti futuri mirano a eliminare questo requisito. I ricercatori prevedono inoltre di espandere le capacità di questi sensori per misurare ulteriori segni vitali come la saturazione di ossigeno e i livelli di glucosio.

Questi auricolari con biosensori non solo offrono una strada promettente per il neuroimaging e il monitoraggio della salute a lungo termine, ma potrebbero anche rivoluzionare il neurofeedback uditivo come nuovo approccio terapeutico per i disturbi neurologici come l’acufene.

FAQ

Cosa misurano gli auricolari dotati di biosensori?

Gli auricolari dotati di biosensori misurano l'attività cerebrale e i livelli di lattato nel sudore.

Come trasmettono i dati gli auricolari?

Gli auricolari trasmettono i dati in modalità wireless a uno smartphone o laptop per l'analisi e la visualizzazione.

Quali sono le potenziali applicazioni di questa tecnologia?

Questa tecnologia ha potenziali applicazioni nel rilevamento e nel monitoraggio delle malattie neurogenerative e nel monitoraggio della salute a lungo termine.

Quali sensori sono integrati negli auricolari?

Gli auricolari hanno due tipi di sensori: uno cattura l'attività elettrodermica e i segnali EEG, mentre l'altro analizza i metaboliti nel sudore.

Questi sensori possono diagnosticare le convulsioni?

Sì, i sensori possono essere utilizzati per diagnosticare varie crisi, comprese le crisi epilettiche.

Ci sono piani per migliorare il design?

Sì, i ricercatori intendono eliminare la necessità di un esercizio fisico vigoroso per generare sudore per l’analisi del lattato ed esplorare la possibilità di misurare ulteriori segni vitali.

Fonte: Università della California San Diego (UC San Diego)