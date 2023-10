I ricercatori utilizzano la “lingua elettrica” e il modello di intelligenza artificiale per prevedere l’amarezza dei farmaci

Un team di ricercatori dell’University College di Londra (UCL) ha sviluppato un metodo che utilizza una “lingua elettrica” e l’intelligenza artificiale (AI) per prevedere l’amarezza delle droghe. Il gusto gioca un ruolo cruciale nel garantire che le persone assumano costantemente i loro farmaci, rendendolo un aspetto essenziale dello sviluppo dei farmaci.

Per assegnare punteggi di amarezza ai farmaci, il team ha utilizzato una lingua elettronica, costituita da sensori sensibili al gusto. Questo dispositivo misura la quantità di molecole amare che aderiscono a un sensore di plastica, simulando la lingua umana, e la confronta con un campione trasparente. La discrepanza tra le due misurazioni indica il livello teorico di amarezza della droga.

L’uso di una lingua elettronica consente test antidroga più rapidi ed efficaci rispetto alla conduzione di studi sull’uomo. Inoltre, i ricercatori hanno collaborato con esperti di machine learning per accelerare ulteriormente lo sviluppo di farmaci utilizzando un modello di intelligenza artificiale. Analizzando i dati della e-tongue, il modello di intelligenza artificiale scompone un farmaco in descrittori molecolari che determinano il gusto, consentendo di prevedere i livelli di amarezza.

I ricercatori intendono rendere il modello uno strumento ad accesso aperto, consentendo allo sviluppo farmaceutico in tutto il mondo di beneficiare dei dati sull’appetibilità dei medicinali. Il dottor Hend Abdelhakim della UCL Global Business School for Health ha sottolineato l’importanza del gusto nei medicinali, in particolare per i bambini e le persone con malattie a lungo termine.

L’aderenza al trattamento è fondamentale, poiché non assumere i farmaci come prescritto può portare a conseguenze negative. Ad esempio, per i pazienti affetti da HIV, i farmaci antiretrovirali hanno spesso un sapore sgradevole, il che può essere problematico quando devono essere assunti costantemente per tutta la vita. Lo sviluppo del modello di intelligenza artificiale non solo affronta questo problema, ma aiuta anche ad aderire al trattamento per altre condizioni, come l’uso appropriato di antibiotici per combattere la resistenza antimicrobica.

Fonte:

– “I ricercatori londinesi usano la lingua elettrica per valutare l’amarezza della droga” – IANS