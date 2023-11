Nuove scoperte spiegano tassi più elevati di formazione stellare nelle galassie nane

By

Un nuovo studio condotto da ricercatori dell’Università del Michigan ha fatto luce sull’intrigante fenomeno dei tassi più elevati di formazione stellare nelle galassie nane meno evolute rispetto alle galassie massicce. I risultati, pubblicati sull’Astrophysical Journal, rivelano che le galassie nane incontaminate sperimentano un ritardo significativo nell’espellere il gas che si accumula nelle loro regioni di formazione stellare, consentendo la formazione di più stelle in un periodo più lungo.

L’autrice principale Michelle Jecmen, ricercatrice universitaria presso l’UM, spiega: “Quando le stelle diventano supernova, inquinano il loro ambiente producendo e rilasciando metalli. Sosteniamo che a bassa metallicità – ambienti galattici relativamente non inquinati – c’è un ritardo di 10 milioni di anni nell’inizio di forti superventi, che, a sua volta, si traduce in una maggiore formazione stellare”.

Lo studio suggerisce che il diagramma del diapason di Hubble, che classifica le galassie in base alle loro caratteristiche, fornisce informazioni chiave su questo fenomeno. Le galassie massicce, caratterizzate dalla loro forma rotonda e dall'abbondanza di stelle, hanno già consumato tutto il loro gas e cessato la formazione stellare. Le galassie a spirale, situate lungo i rebbi del diapason, hanno bracci compatti e gassosi dove avviene la formazione stellare. Alla fine dei rebbi ci sono le galassie più piccole e meno evolute.

Secondo l’autrice senior Sally Oey, astronoma dell’UM, “queste galassie nane hanno proprio queste regioni di formazione stellare davvero del mondo. Ci sono state alcune idee sul perché ciò accada... queste galassie hanno difficoltà a fermare la formazione stellare perché non soffiano via il loro gas."

Oltre a svelare le ragioni dietro i tassi più elevati di formazione stellare nelle galassie nane, la ricerca ha anche svelato un’interessante implicazione secondaria. Il ritardo di 10 milioni di anni dei forti superventi, osservato nelle galassie nane incontaminate, offre agli astronomi un’opportunità unica di studiare scenari che ricordano l’alba cosmica, il periodo immediatamente successivo al Big Bang.

Mentre il gas si aggrega e forma degli spazi vuoti in queste galassie nane a bassa metallicità, la radiazione UV può fuoriuscire attraverso questi spazi, in modo simile al concetto di un modello a “staccionata”. Ciò è particolarmente significativo perché la radiazione ultravioletta svolge un ruolo cruciale nella ionizzazione dell’idrogeno, un processo avvenuto dopo il Big Bang e che ha portato l’universo a diventare trasparente. Questa nuova comprensione dei primi fenomeni cosmici offre preziose informazioni sulla formazione e l’evoluzione delle galassie nel corso di miliardi di anni.

In uno studio correlato, utilizzando il telescopio spaziale Hubble, i ricercatori hanno studiato una galassia nana vicina chiamata Mrk 71. Le prove osservative di questo studio rafforzano il ritardo nei superventi, confermando lo scenario iniziale di Jecmen.

Le implicazioni di queste scoperte si estendono alla nostra comprensione delle galassie osservate durante l’alba cosmica dal telescopio spaziale James Webb. Oey suggerisce che c’è ancora molto da imparare sulle conseguenze di queste scoperte, che hanno il potenziale per rimodellare la nostra comprensione dell’universo e delle sue origini.

FAQ

Cosa sono le galassie nane?

Le galassie nane sono più piccole e meno massicce delle loro controparti, spesso caratterizzate dall'assenza di forma rotonda e da un minor numero di stelle. Sono considerati meno evoluti e forniscono grandi informazioni sulle prime fasi della formazione delle galassie.

Cos'è il diagramma del diapason di Hubble?

Il diagramma del diapason di Hubble è un sistema di classificazione delle galassie in base alle loro caratteristiche. Si compone di tre tipi principali: ellittico, a spirale e irregolare. Aiuta gli astronomi a classificare e comprendere la vasta gamma di galassie nell'universo.

Cos'è l'alba cosmica?

L'alba cosmica si riferisce al periodo immediatamente successivo al Big Bang, quando l'universo passò dall'essere opaco a diventare trasparente. È stato caratterizzato dalla ionizzazione dell'idrogeno, un processo facilitato dalle radiazioni ultraviolette.

Cos'è il telescopio spaziale James Webb?

Il James Webb Space Telescope (JWST) è un futuro osservatorio spaziale che succederà al telescopio spaziale Hubble. È progettato per studiare la formazione di stelle, galassie e sistemi planetari e per indagare sulle origini dell'universo. Il JWST fornirà approfondimenti senza precedenti sui fenomeni cosmici, come l’alba cosmica, grazie alle sue capacità avanzate.