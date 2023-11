La polvere che fece precipitare i dinosauri nell'oscurità

Un nuovo studio ha fatto luce sulla misteriosa scomparsa dei dinosauri non aviari e sul ruolo che la polvere ha avuto nella loro estinzione. I ricercatori di Bruxelles hanno analizzato i depositi successivi all’impatto di Chicxulub e hanno scoperto che una parte significativa dei detriti era costituita da polvere fine. Quando questa polvere è stata inserita nei modelli climatici, ha causato un drammatico calo delle temperature globali fino a 25° C, portando all’arresto della fotosintesi per quasi due anni.

L'atmosfera post-impatto era piena di varie particelle, tra cui fuliggine, detriti rocciosi e particelle ricche di zolfo, che erano il risultato del rientro di detriti nell'atmosfera terrestre e degli incendi innescati dall'impatto. Queste particelle, combinate con i detriti dell’impatto, hanno creato uno scenario di “impatto invernale”, in cui la luce solare era fortemente limitata, con conseguente sostanziale diminuzione della temperatura e un potenziale arresto della fotosintesi.

Per comprendere meglio le dinamiche in gioco, gli scienziati hanno riesaminato i depositi nel sito di Tanis nel Nord Dakota, dove sono stati trovati detriti dello tsunami e cristalli di quarzo colpiti dall'impatto. Al di sopra di questi strati si trova uno strato ricco di iridio e composto prevalentemente da materiali silicatici, che si sedimentarono negli anni successivi. I ricercatori hanno utilizzato un imager a diffrazione laser per analizzare la dimensione delle particelle di polvere all’interno di questo strato e hanno scoperto che erano più piccole di quanto precedentemente ipotizzato.

Incorporando queste informazioni in un modello climatico globale, i ricercatori hanno scoperto che la dimensione più piccola delle particelle aveva un impatto significativo sul tempo di permanenza della polvere nell’atmosfera e su come interagiva con la luce solare. Nelle simulazioni, l'iniezione nell'atmosfera di quantità stimate di polvere di silicati, fuliggine e anidride solforosa ha prodotto un notevole calo delle temperature fino a 25° C. Queste condizioni severe sono durate per almeno cinque anni, con temperature che sono rimaste al di sotto dei livelli pre-impatto per circa 20 anni.

Lo studio ha anche rivelato che la fotosintesi si è interrotta a livello globale entro due settimane dall’impatto ed è rimasta soppressa per ben quattro anni. La reintroduzione della fotosintesi è avvenuta parzialmente durante l'estate dell'emisfero meridionale, il che potrebbe spiegare perché le estinzioni furono più gravi nell'emisfero settentrionale.

Questa ricerca mostra come piccoli cambiamenti nelle dimensioni e nella composizione dei detriti dell’impatto possano avere effetti di vasta portata sul clima a seguito di un evento catastrofico. La comprensione di questi intricati eventi richiederà un’ulteriore analisi dei dati provenienti da vari siti, aiutando gli scienziati a svelare i misteri che circondano l’estinzione dei dinosauri.