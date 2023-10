Impatto di asteroidi: il ruolo delle particelle fini nel raffreddamento della Terra e la devastazione della fotosintesi

By

Un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature Geoscience ha fatto luce sugli effetti dell’impatto di un asteroide avvenuto oltre 66 milioni di anni fa. L'impatto di Chicxulub, come è noto, causò una distruzione diffusa, con conseguente estinzione dei dinosauri non aviari e un prolungato periodo di oscurità e freddo sulla Terra.

La ricerca precedente si era concentrata principalmente sul ruolo delle particelle di zolfo e della fuliggine nel bloccare la luce solare e nel causare il raffreddamento globale che seguì all’impatto. Tuttavia, questo recente studio suggerisce che le particelle fini, in particolare la polvere di silicato di dimensioni micrometriche, hanno svolto un ruolo più importante nel raffreddamento del pianeta e, in definitiva, nell’arresto della fotosintesi.

Le simulazioni al computer condotte dai ricercatori hanno incorporato dati provenienti da misurazioni di particelle di zolfo, fuliggine e polveri sottili raccolti da formazioni geologiche nel Nord Dakota. Le simulazioni hanno rivelato che mentre lo zolfo e la fuliggine alla fine si sono dissipati, le particelle di polvere fine sono rimaste nell’atmosfera fino a 15 anni. Questa presenza estesa di polveri sottili ha causato un crollo della temperatura superficiale media globale fino a 59 gradi Fahrenheit.

Inoltre, lo studio suggerisce che la fotosintesi, il processo mediante il quale le piante convertono la luce solare in energia, è stata interrotta entro due settimane dall’impatto. Le piante che vivono sulla terra hanno subito un arresto della fotosintesi per l’incredibile cifra di 620 giorni, mentre ci sono voluti quattro anni perché l’atmosfera si schiarisse abbastanza da consentire alle piante di riprendersi.

Sebbene questa ricerca fornisca preziose informazioni sui meccanismi alla base del raffreddamento della Terra e della devastazione della fotosintesi, alcune domande rimangono senza risposta. Ad esempio, la sopravvivenza delle piante marine durante questo periodo deve ancora essere completamente spiegata. Inoltre, per trarre conclusioni più ampie è necessario condurre studi più completi che includano misurazioni da vari siti in tutto il mondo.

Tuttavia, questa ricerca rappresenta un importante punto di partenza per ulteriori esplorazioni e per la ricerca di prove fossili che possano migliorare la nostra comprensione della risposta globale a questo evento catastrofico nella storia della Terra. Svelando le complesse interazioni tra l’impatto degli asteroidi, le particelle sottili e l’interruzione dei principali processi ecologici come la fotosintesi, gli scienziati stanno gradualmente ricostruendo il puzzle dell’antico passato del nostro pianeta.

Domande frequenti (FAQ)

1. Cosa ha causato il raffreddamento e la devastazione sulla Terra dopo l'impatto dell'asteroide?

Secondo lo studio, la presenza prolungata di particelle di polvere fine di silicato nell’atmosfera ha svolto un ruolo significativo nel raffreddamento del pianeta. Queste particelle sono rimaste nell’atmosfera fino a 15 anni, provocando un crollo della temperatura superficiale media globale. Inoltre, l’arresto della fotosintesi dovuto alle polveri sottili ha ulteriormente contribuito alla devastazione.

2. Quanto tempo è cessata la fotosintesi dopo l'impatto?

La fotosintesi delle piante terrestri fu interrotta per ben 620 giorni dopo l'impatto. Ci sono voluti quattro anni perché l'atmosfera si schiarisse sufficientemente da consentire alle piante di riprendersi.

3. Quali erano i fattori precedentemente trascurati nel processo di raffreddamento?

Gli scienziati si erano precedentemente concentrati sulle particelle di zolfo e sulla fuliggine come principali fattori che bloccano la luce solare e causano il raffreddamento globale. Tuttavia, questo studio evidenzia l’importanza delle particelle di polvere fine, che hanno dimostrato di avere un effetto più duraturo sulla riduzione della temperatura.

4. Qual è il ruolo delle piante marine in questo periodo?

Sebbene lo studio non affronti esplicitamente la sopravvivenza delle piante marine, suggerisce che i semi dormienti e le piante da fiore potrebbero essersi ripresi dopo che l’atmosfera si è schiarita. La capacità delle piante marine di sopravvivere durante questo periodo rimane oggetto di ulteriori indagini.

5. Quali sono le direzioni future della ricerca?

Sono necessarie ulteriori ricerche per incorporare le misurazioni delle polveri sottili provenienti da più siti a livello globale per trarre conclusioni più complete. Gli scienziati mirano anche a comprendere le differenze regionali nell’attività climatica e a indagare sul motivo per cui alcuni gruppi di organismi sono stati più resistenti all’impatto rispetto ad altri. La ricerca di prove fossili continuerà a fornire preziose informazioni sulla risposta della Terra a questo evento catastrofico.