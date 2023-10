Aumenta la quantità di polvere nell'aria, le Nazioni Unite chiedono maggiori ricerche sulle tempeste di sabbia e sui cambiamenti climatici

By

Le Nazioni Unite hanno segnalato un aumento della quantità di polvere nell’aria mondiale nel 2022. L’aumento è attribuito all’aumento delle emissioni provenienti da varie regioni tra cui l’Africa centro-occidentale, la penisola arabica, l’altopiano iraniano e la Cina nordoccidentale. L’Organizzazione meteorologica mondiale (OMM) delle Nazioni Unite ha chiesto ulteriori ricerche su come i cambiamenti climatici possano esacerbare i punti caldi delle tempeste di sabbia.

Secondo l'Airborne Dust Bulletin dell'OMM, le attività umane come temperature più elevate, siccità, maggiore evaporazione e cattiva gestione del territorio contribuiscono al verificarsi di tempeste di sabbia e polvere. Queste attività riducono l’umidità del suolo, creando condizioni favorevoli alla formazione di tempeste di sabbia e polvere.

Il rapporto annuale dell’OMM esamina l’incidenza e i rischi delle tempeste di polvere e il loro impatto sulla società. Rivela che la media globale delle concentrazioni medie annuali di polvere sulla superficie nel 2022 ha leggermente superato quella del 2021. L’anno scorso la cifra era di 13.8 microgrammi per metro cubo, mentre nel 2021 era di 13.5 microgrammi per metro cubo.

Il rapporto evidenzia che ogni anno circa 2,000 milioni di tonnellate di polvere entrano nell’atmosfera, influenzando la qualità dell’aria e oscurando i cieli in regioni a migliaia di chilometri di distanza. Queste tempeste di polvere hanno impatti significativi su economie, ecosistemi, condizioni meteorologiche e clima. Mentre una parte della polvere è un fenomeno naturale, una parte significativa è il risultato di una cattiva gestione dell’acqua e del territorio.

In particolare, il bollettino descrive in dettaglio tre importanti incidenti verificatisi nel 2022. A marzo si è verificata un’eccezionale epidemia di polveri dal Nord Africa su Spagna e Portogallo, con valori orari di picco superiori a 3,500 microgrammi per metro cubo, superando di gran lunga il limite giornaliero di 50 microgrammi dell’Unione Europea. A maggio, sia il Medio Oriente che gli Stati Uniti orientali sono stati colpiti da forti tempeste di sabbia, che hanno avuto ripercussioni sulla visibilità e sui terreni agricoli.

Il capo dell’OMM Petteri Taalas evidenzia gli effetti dannosi delle tempeste di sabbia e polvere sulla salute, sui trasporti e sull’agricoltura, sottolineando la necessità di ulteriori ricerche sulla relazione tra tempeste di sabbia e cambiamenti climatici, che rimane relativamente inesplorata. L’OMM chiede l’implementazione di sistemi di allerta precoce in caso di catastrofi meteorologiche in tutto il mondo e l’integrazione delle capacità di previsione delle tempeste di polvere e dei servizi di allerta per mitigare il peggioramento degli impatti del cambiamento climatico.

