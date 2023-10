Nuovo approfondimento: Polvere, l'assassino silenzioso dei dinosauri

Le simulazioni al computer sono state utilizzate a lungo per comprendere l’evento catastrofico che spazzò via i dinosauri e rimodellò la vita sulla Terra 66 milioni di anni fa. Mentre i ricercatori hanno teorizzato vari fattori che potrebbero aver avuto un ruolo, un recente studio condotto da scienziati in Belgio suggerisce che l’enorme quantità di polvere generata dall’impatto dell’asteroide potrebbe essere stata il colpevole più mortale.

Nella loro ricerca innovativa, pubblicata su Nature Geoscience, i ricercatori belgi fanno luce sugli “esatti meccanismi di uccisione” innescati dall’impatto e sostengono che il ruolo della polvere è stato trascurato. Il team ha eseguito simulazioni del clima antico, considerando le misurazioni delle particelle fini scoperte nel Nord Dakota, dove uno strato di polvere si è depositato dopo l’impatto di Chicxulub.

Le simulazioni hanno rivelato che la polvere, con particelle di dimensioni simili a quelle trovate nel Dakota, potrebbe essere rimasta nell’atmosfera fino a 15 anni. Bloccando i raggi del sole, trilioni di tonnellate di polvere potrebbero aver interrotto la fotosintesi per quasi due anni e causato un raffreddamento dell’intero pianeta fino a 15°C.

Il ricercatore capo Cem Berk Senel dell’Osservatorio reale del Belgio ha evidenziato l’impatto significativo della polvere, affermando che “molto probabilmente ha causato l’ultimo evento di estinzione di massa attraverso l’interruzione dell’attività fotosintetica”. Il geologo e coautore Philippe Claeys ha ulteriormente sottolineato che la polvere di silicati è il “bloccante più efficace della fotosintesi”, rendendo effettivamente l’atmosfera opaca alla luce solare.

Questi risultati mettono in discussione la visione tradizionale secondo cui l’impatto dell’asteroide da solo avrebbe significato la rovina per i dinosauri. Sebbene l’asteroide abbia causato una distruzione insondabile, sono state le conseguenze – in particolare, la polvere e i detriti lanciati nell’atmosfera – a portare la Terra allo stato buio e freddo per gli anni a venire. Questa perturbazione atmosferica alla fine scatenò una lunga battaglia per la sopravvivenza, provocando l’estinzione del 75% delle specie vegetali e animali.

FAQ

D: Quali erano le teorie precedenti sull'estinzione dei dinosauri?

Teorie precedenti suggerivano che gli incendi boschivi, le eruzioni vulcaniche e le enormi quantità di zolfo fossero responsabili dell’estinzione dei dinosauri.

D: In che modo i ricercatori belgi hanno studiato il ruolo della polvere?

I ricercatori hanno eseguito simulazioni del clima antico, incorporando misurazioni di particelle fini recuperate da un sito nel Nord Dakota dove si depositò la polvere dell’impatto di Chicxulub.

D: Per quanto tempo la polvere potrebbe essere rimasta nell'atmosfera?

Secondo le simulazioni, particelle di polvere simili per dimensioni a quelle trovate nel Dakota potrebbero essere rimaste nell’atmosfera fino a 15 anni dopo l’impatto.

D: In che modo la polvere ha interrotto la fotosintesi?

La polvere di silicato proveniente dal luogo dell'impatto è servita da bloccante più efficace della fotosintesi, rendendo l'atmosfera opaca alla luce solare e ostacolando la capacità delle piante di fotosintesi.

D: Qual è stata la causa ultima dell'estinzione dei dinosauri?

Sebbene l’impatto dell’asteroide abbia dato inizio alla devastazione, è stato il prolungato periodo di oscurità e freddo causato dalla polvere e dai detriti nell’atmosfera che ha portato all’estinzione dei dinosauri e del 75% delle altre specie.