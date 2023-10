Point Nemo: l'ultima dimora dei veicoli spaziali

Se stai cercando un posto sulla Terra che sia veramente in mezzo al nulla, non cercare oltre Point Nemo, noto anche come Polo Oceanico dell'Inaccessibilità. Situato nel tempestoso Oceano Pacifico meridionale, Point Nemo è il luogo più remoto dalla terra, a circa 2,688 chilometri (1670 miglia) dalla terraferma più vicina. Non solo è lontano dalla civiltà, ma anche il fondale oceanico si trova a 4 km (2.5 miglia) più in basso.

Point Nemo si è guadagnato il soprannome di "cimitero di veicoli spaziali" grazie alla sua esperienza di essere il luogo di riposo finale di oltre 160 veicoli spaziali dal 1971. Dalla drammatica scomparsa della stazione spaziale Mir a numerosi satelliti spia segreti, questi veicoli spaziali abbandonati trovano il loro luogo di riposo nelle profondità dell'oceano a Point Nemo. Sebbene l’articolo menzioni specificamente i satelliti sovietici, anche altri paesi, tra cui la Cina e persino la Stazione Spaziale Internazionale (ISS), hanno contribuito all’accumulo di detriti spaziali.

Infatti, la stazione spaziale cinese Tiangong-1 si è schiantata accidentalmente nelle vicinanze, aggiungendosi alla raccolta di spazzatura spaziale nella zona. Si prevede che la ISS stessa riunirà i suoi componenti scartati a Point Nemo nel 2030, come parte del piano per uscire dall'orbita e far schiantare la stazione spaziale.

Sebbene Point Nemo possa sembrare desolato e inaccessibile, in passato ci sono state iniziative che offrivano voli nella zona per gli appassionati desiderosi di assistere allo spettacolo delle astronavi che scendono nell'oceano. Tuttavia, il miglior punto di osservazione per osservare questi eventi è stato dalla bellissima isola delle Fiji.

Quindi, se ti senti avventuroso e vuoi far parte di un gruppo esclusivo di persone che hanno assistito alla fine delle missioni spaziali, potrebbe essere il momento di iniziare a pianificare il tuo viaggio a Point Nemo.

Definizione:

– Point Nemo: il polo oceanico dell'inaccessibilità, un luogo nell'Oceano Pacifico meridionale che è il punto più lontano da qualsiasi massa continentale.

– Stazione Spaziale Internazionale (ISS): una stazione spaziale abitabile che funge da laboratorio per la ricerca scientifica nello spazio, gestita congiuntamente da NASA, Roscosmos e altre agenzie spaziali.

