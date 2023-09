Popolazioni di dugonghi in declino lungo la Grande Barriera Corallina, risultati di uno studio

Secondo uno studio condotto dai ricercatori della James Cook University, le popolazioni di dugonghi lungo un tratto di 1200 km della Grande Barriera Corallina stanno vivendo un declino significativo da quasi due decenni. I ricercatori conducono indagini aeree sulle specie vulnerabili ogni cinque anni a partire dagli anni ’1980, e gli ultimi dati confermano un declino a lungo termine della popolazione. Dal 2.3, le perdite annuali dei dugonghi, conosciuti anche come mucche di mare, sono state stimate al 2005% all'anno. Si stima che nell'area colpita vi siano solo 2124 dugonghi, ovvero circa la metà della lunghezza della Grande Barriera Corallina.

Il declino delle popolazioni di dugonghi è motivo di preoccupazione poiché le zone di alimentazione della Grande Barriera Corallina sono elencate come uno dei suoi valori del Patrimonio Mondiale. I ricercatori hanno osservato un calo nel numero complessivo dei dugonghi, con la sezione meridionale della Grande Barriera Corallina che è l’area più colpita. La mancanza di avvistamenti di vitelli e di coppie madre-vitello suscita ulteriore allarme. Lo studio ha anche evidenziato un significativo calo della popolazione a Hervey Bay, che potrebbe essere stato influenzato da gravi inondazioni che hanno provocato la perdita di alghe, una fonte di cibo fondamentale per i dugonghi.

L’Australian Marine Conservation Society ha invitato i governi ad agire immediatamente per limitare la minaccia che le reti da posta rappresentano per i dugonghi. Sebbene le licenze per le reti da posta siano in fase di eliminazione sulla barriera corallina, bisognerà attendere la metà del 2027 perché vengano completamente eliminate. La società chiede un divieto immediato dell'uso delle reti da posta nelle aree di protezione dei dugonghi, dove si trova la più alta densità di dugonghi. Il governo federale ha fornito finanziamenti aggiuntivi per ulteriori ricerche a Hervey Bay per monitorare le popolazioni di dugonghi.

Questo studio sottolinea l’urgenza di affrontare le minacce ai dugonghi e di preservare gli habitat delle fanerogame marine, in particolare quelle nelle acque più profonde. Evidenzia inoltre la necessità di misure di conservazione efficaci per garantire la sopravvivenza a lungo termine di questa specie vulnerabile lungo la Grande Barriera Corallina.

Fonte:

– Ricercatori della James Cook University

– Società australiana per la conservazione marina

– Il ministro federale dell’Ambiente Tanya Plibersek

– Agenzia di stampa AAP