Il calo del numero dei dugonghi minaccia la Grande Barriera Corallina

Un recente studio condotto dall’Università del Queensland ha mostrato un preoccupante calo della popolazione di dugonghi nella sezione meridionale della Grande Barriera Corallina. I dugonghi, noti anche come mucche di mare, sono mammiferi marini che popolano le acque costiere e sono elencati come specie vulnerabili.

La ricerca, condotta da Chris Cleguer del Center for Tropical Water and Aquatic Ecosystem Research dell'università, ha rivelato che il calo del numero complessivo di dugonghi è particolarmente allarmante nell'area che si estende dalle Whitsundays a Bundaberg. Questa regione è stata storicamente un habitat chiave per i dugonghi, rendendo i risultati ancora più significativi.

I dugonghi svolgono un ruolo vitale nel mantenimento della salute e dell'equilibrio dell'ecosistema marino. Pascolano sulle praterie di fanerogame marine, contribuendo a garantirne la sostenibilità e la stabilità. Inoltre, questi giganti buoni sono una parte essenziale del patrimonio culturale delle comunità costiere.

Il calo del numero dei dugonghi è preoccupante per una serie di ragioni. In primo luogo, segnala un significativo sconvolgimento nell’ecosistema, poiché queste creature sono considerate una specie fondamentale. La loro assenza può avere effetti a cascata su altra vita marina e sulla biodiversità complessiva dell’area. In secondo luogo, il significato culturale dei dugonghi non può essere sottovalutato. Molte comunità indigene hanno profondi legami con questi mammiferi marini e il loro declino può avere profondi impatti culturali e sociali.

Identificare le cause alla base di questo declino è fondamentale per sviluppare strategie di conservazione efficaci. Minacce come la perdita di habitat, l’inquinamento, gli scioperi delle barche e il cambiamento climatico possono essere fattori che contribuiscono. Affrontare queste sfide richiede la collaborazione tra ricercatori, comunità locali e politici per garantire la protezione e la conservazione di queste iconiche specie marine e del loro habitat.

Fonte: Chris Cleguer, ricercatore capo del dugongo presso il Centro per la ricerca sulle acque tropicali e sugli ecosistemi acquatici dell'Università del Queensland.