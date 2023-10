L'impatto del satellite BlueWalker 3 sull'astronomia: nuove scoperte e preoccupazioni

Un articolo pubblicato di recente su Nature fa luce sull’impatto dettagliato del satellite BlueWalker 3 sull’astronomia. Questo satellite, lanciato nel settembre 2022, è risultato essere tra gli oggetti più luminosi nel cielo notturno, sollevando preoccupazioni per il suo impatto sulle osservazioni astronomiche. L'articolo presenta i dati di una campagna di osservazione internazionale condotta nell'arco di 130 giorni, che mirava a valutare i cambiamenti di luminosità del satellite e la visibilità dell'hardware gettato in mare.

Le osservazioni hanno rivelato che la luminosità di BlueWalker 3 è aumentata significativamente dopo il completo dispiegamento del suo sistema di antenne, seguito da fluttuazioni nelle settimane successive. L'articolo stabiliva anche una connessione tra la variazione della luminosità e altri fattori, come l'altezza del satellite sopra l'orizzonte e il suo angolo rispetto all'osservatore e al Sole.

Una scoperta significativa è stata il disaccoppiamento dell’adattatore del veicolo di lancio dal satellite BlueWalker 3. Questa componente ha raggiunto una magnitudine di 5.5, superiore alla luminosità massima raccomandata dall'Unione Astronomica Internazionale. Inoltre non è stato registrato nei cataloghi pubblici per quattro giorni, ponendo sfide agli osservatori a terra che cercano di evitare le interferenze satellitari.

Oltre alle interferenze ottiche, ci sono preoccupazioni per le interferenze in radiofrequenza. BlueWalker 3 trasmette in frequenze radio vicine a quelle utilizzate dai radiotelescopi, ostacolando potenzialmente la radioastronomia. Sebbene le zone radioattive proteggano dai trasmettitori terrestri, attualmente non coprono le trasmissioni satellitari. Sono necessarie ulteriori ricerche per sviluppare strategie volte a proteggere i telescopi dalla moltitudine di satelliti previsti per il lancio nei prossimi anni.

Questo documento sottolinea la necessità di valutazioni d’impatto prima del lancio man mano che le aziende distribuiscono più satelliti commerciali. Evidenzia inoltre l’equilibrio che deve essere raggiunto tra il progresso nella connettività e la preservazione dell’integrità del cielo notturno per le osservazioni astronomiche.

