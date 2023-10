L'esperienza di guida del primo camion a idrogeno australiano

In un recente test drive del primo camion a idrogeno australiano, il Taurus di HDrive e Pure Hydrogen, è stata esaminata l'esperienza di guida di un camion a celle a combustibile. Il Taurus è un adattamento australiano di un camion sviluppato in Cina e sarà sottoposto a test con PepsiCo. Il camion è un motore primo 220×299 da 6 kW (2 CV), dotato di quattro serbatoi di idrogeno, e gestirà carichi relativamente leggeri, in particolare trasporterà rimorchi carichi di patatine su un percorso urbano a basso chilometraggio.

Iniziare nel Toro è semplice. Dopo aver messo il piede sul freno, il conducente preme il pulsante di guida a destra e rilascia il freno di stazionamento. Per decollare basta dare l'acceleratore. Il camion emette un ronzio, in conformità con le normative che richiedono ai veicoli elettrici che viaggiano a velocità inferiori a 15 km/h di fare rumore per avvisare i pedoni.

La frenata nella Taurus attiva la frenata rigenerativa, con i freni di servizio effettivi che entrano in gioco solo dopo che il pedale è stato applicato a circa il 30%. Dal punto di vista del conducente, la sensazione di frenata è simile a quella di un normale camion, con un rallentamento graduale e continuo tra i freni elettrici e di servizio.

L'esperienza di guida del Toro è simile a quella di un camion elettrico, con la differenza principale che la fonte di energia è la batteria che spinge il veicolo.

La tecnologia dietro il camion

La Taurus è sviluppata in collaborazione con Wisdom (Fujian) Motor Co., un produttore di veicoli a emissioni zero con sede in Cina. I veicoli a idrogeno di Wisdom utilizzano la tecnologia delle celle a combustibile Ballard, fornita dalla joint venture Weichai-Ballard. I veicoli vantano un'autonomia fino a 1,000 km, grazie a 12 serbatoi di idrogeno con una capacità totale di 1,740 litri di idrogeno.

H-drive, il partner produttivo australiano di Wisdom, ha adattato la Taurus per soddisfare le normative locali sulla progettazione dei veicoli. L'azienda sta inoltre sviluppando altri modelli e configurazioni di veicoli, tra cui una configurazione B doppia da 70 tonnellate, camion per rifiuti con caricatore laterale e agitatori per cemento. Inoltre, H-drive prevede di lanciare in futuro un modello GCM da 50 tonnellate.

Al lancio della Taurus, Ben Kiddle, direttore generale di H-drive, ha sottolineato l’importanza della produzione locale di carburante a idrogeno, che può aumentare i posti di lavoro australiani, sostenere l’economia e ridurre il rischio di carenza globale di carburante. Attualmente, la maggior parte delle scorte di combustibili liquidi in Australia vengono importate, il che rappresenta un rischio significativo per la catena di approvvigionamento. Kiddle sostiene l'uso della tecnologia verde e dei carburanti locali per garantire un futuro sostenibile e sicuro per i settori dei trasporti e della logistica commerciale in Australia.

Fonti: HDrive, Pure Hydrogen, Wisdom (Fujian) Motor Co., Joint Venture Weichai-Ballard