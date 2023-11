Svelate nuove scoperte dalla Stazione Spaziale Internazionale

By

Gli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) stanno continuando la loro ricerca innovativa per svelare i misteri della microgravità e i suoi effetti sugli esseri umani. Le recenti attività sulla ISS si sono concentrate sullo scarico di un cargo statunitense e sull'attivazione di nuovi esperimenti scientifici.

Il comandante Andreas Mogensen ha guidato la squadra nello scarico del cargo spaziale SpaceX Dragon, che è arrivato con quasi 6,500 libbre di forniture scientifiche e hardware. Mogensen ha lavorato diligentemente per disfare le valigie dell'equipaggio e rifornire la stazione per garantire che l'equipaggio avesse tutto ciò di cui aveva bisogno per il soggiorno.

Uno degli aspetti più interessanti degli attuali sforzi di ricerca riguarda la comprensione del processo di invecchiamento nello spazio. L'ingegnere di volo della NASA Loral O'Hara ha condotto indagini per ottenere una comprensione più profonda di come la microgravità influisce sull'invecchiamento delle cellule umane. Confrontando i campioni cellulari coltivati ​​nello spazio con quelli sulla Terra, gli scienziati sperano di identificare le caratteristiche che contribuiscono all'invecchiamento accelerato nei viaggiatori spaziali.

Esperimenti collaborativi tra gli astronauti Jasmin Moghbeli e Satoshi Furukawa si sono concentrati sull'osservazione di come le cellule rispondono alla mancanza di gravità. Studiando i campioni di cellule all'interno del laboratorio Kibo, i ricercatori sperano di acquisire conoscenze sulla biologia spaziale e migliorare i trattamenti per le malattie sulla Terra.

Oltre a queste attività di ricerca, gli astronauti hanno svolto anche compiti essenziali di manutenzione e tecnologia. Moghbeli ha installato apparecchiature informatiche all'interno del Combustion Integrated Rack per facilitare la ricerca sicura su combustibili e fiamme in assenza di gravità, mentre Furukawa ha instradato i cavi per la manutenzione continua delle apparecchiature.

Ogni giorno che passa, vengono fatte nuove scoperte sulla Stazione Spaziale Internazionale, avvicinandoci a una maggiore comprensione dei misteri dello spazio e del suo impatto sulla vita umana.

FAQ

1. Cos'è la Stazione Spaziale Internazionale?

La Stazione Spaziale Internazionale (ISS) è una grande navicella spaziale in orbita attorno alla Terra che funge da laboratorio di ricerca e porto spaziale per la collaborazione internazionale nell'esplorazione spaziale. È stato lanciato nel 1998 e dal 2000 è stato continuamente occupato da equipaggi a rotazione di astronauti e cosmonauti provenienti da tutto il mondo.

2. In che modo la microgravità influisce sugli esseri umani?

È stato scoperto che la microgravità, o la condizione in cui si sperimenta una gravità molto debole, ha vari effetti sugli esseri umani. Questi includono cambiamenti nella massa muscolare e nella densità ossea, impatti sul sistema cardiovascolare e alterazioni nel comportamento delle cellule e di altri processi biologici.

3. Quali sono alcuni progetti di ricerca in corso sulla Stazione Spaziale Internazionale?

I progetti di ricerca in corso sulla Stazione Spaziale Internazionale includono studi sull’invecchiamento nello spazio, la comprensione di come le cellule rispondono alla microgravità, gli effetti dei viaggi spaziali sul sistema immunitario ed esperimenti sulla crescita delle piante nello spazio. Questi progetti mirano ad ampliare la nostra conoscenza dello spazio e a migliorare la vita sulla Terra.