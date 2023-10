Realizzazione di μ-Eyes composti artificiali 3D ispirati agli occhi di libellula

Gli scienziati dell’Università di Jilin hanno sviluppato una nuova tecnica per la produzione di array di microlenti (MLA) 3D ispirati agli occhi composti delle libellule. Gli MLA sono ampiamente utilizzati in vari dispositivi ottici, inclusi microchip optofluidici, biomimetica, imaging 3D e visualizzazione 3D.

I sensori ottici tradizionali, come le fotocamere stenopeiche, non hanno l’intensità necessaria per ottenere immagini affidabili e veloci. Per superare questa limitazione, il gruppo di ricerca si è rivolto alla complessa struttura dell'occhio composto di una libellula. Gli occhi composti delle libellule sono costituiti da migliaia di minuscole lenti che forniscono loro un ampio campo visivo.

Il team ha utilizzato una tecnica chiamata incisione locale a umido potenziata dal laser a femtosecondi (fs-LEWE) per fabbricare array di lenti microconcave (MCLA) su superfici sia planari che non planari. Sebbene fs-LEWE sia una tecnica promettente, presenta le sue sfide, come l’efficienza di fabbricazione limitata e la complessità con i substrati curvi.

Per affrontare queste sfide, i ricercatori hanno sviluppato una tecnologia di incisione a umido assistita da elaborazione laser fs olografica. Questo metodo prevede l'utilizzo di un laser 3D per creare una grande lente concava singola su un substrato curvo e l'utilizzo di un modulatore di luce spaziale (SLM) per creare una matrice di punti focali distribuiti 3D. Attraverso l'attacco a umido, il substrato evolve in un profilo sferico, risultando in un MCLA strettamente compatto e curvo.

I vantaggi di questa tecnica sono l’elevata precisione, efficienza e versatilità. Consente la realizzazione di modelli 3D complessi con grande fedeltà su vari substrati. Ulteriori miglioramenti possono essere apportati attraverso il ripristino delle immagini utilizzando algoritmi di deep learning.

Questo approccio innovativo ha il potenziale per rivoluzionare la produzione di dispositivi ottici su microscala e contribuire ai progressi in settori come quello delle auto a guida autonoma e della realtà aumentata.

Fonte:

– Lei Wang et al, Fabbricazione laser olografica di μ-occhi composti artificiali 3D, Light: Advanced Manufacturing (2023). DOI: 10.37188/lam.2023.026