Gli appassionati di astronomia potranno assistere allo sciame meteorico delle Draconidi questo fine settimana

By

Secondo l’Università di Warwick, uno sciame meteorico noto come Draconidi, o Giacobinidi, illuminerà il cielo notturno questo fine settimana. Questo evento annuale raggiungerà il suo apice la domenica sera dopo il tramonto e sarà visibile dal venerdì al martedì.

Lo sciame meteorico Draconide si verifica ogni anno nel mese di ottobre ed è uno dei due sciami meteorici che illuminano i cieli durante questo mese. È causata dai resti della cometa 21P/Giacobini-Zinner, che ha un periodo orbitale di sei anni e mezzo attorno al sole.

La dottoressa Minjae Kim, ricercatrice del Dipartimento di Fisica dell'Università di Warwick, spiega che lo sciame meteorico Draconide sarà attivo dal 6 al 10 ottobre, con il picco che si verificherà intorno all'8 e al 9 ottobre. Egli suggerisce che il momento migliore per osservare lo sciame è la sera, dopo il tramonto, quando il punto radiante all'interno della costellazione del Draco raggiunge il suo punto più alto nel cielo notturno.

Per un'esperienza visiva ottimale, si consiglia di trovare un luogo con un inquinamento luminoso minimo e un orizzonte senza ostacoli. Ciò consentirà una visione chiara delle stelle in una notte buia e senza nuvole. Il dottor Kim ha anche chiarito che, sebbene lo sciame meteorico delle Draconidi sembri provenire dalla costellazione del Draco, non è direttamente correlato ad essa.

Quindi, se sei appassionato di astronomia, assicurati di segnare i tuoi calendari e di trovare un posto adatto per assistere allo splendido spettacolo di stelle cadenti durante la pioggia di meteoriti Draconidi di quest'anno.

Fonte:

- Università di Warwick