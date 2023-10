Gli sciami meteorici Draconidi e Orionidi: una sorpresa celeste in ottobre

Ottobre offre agli osservatori delle stelle una sorpresa celestiale con due sciami meteorici attivi, i Draconidi e gli Orionidi, che si aggiungono all'eccitazione dell'imminente eclissi solare e della Luna del Cacciatore. Le Draconidi, che iniziano il 6 ottobre e si concludono il 10 ottobre, sono il primo sciame meteorico del mese. Le Orionidi, invece, raggiungeranno il loro apice intorno al 21-22 ottobre.

Originari della costellazione del Draco, i Draconidi prendono il nome dalla costellazione simile al drago da cui sembrano irradiarsi. Questi sciami meteorici affondano le loro radici nei resti della cometa 21P/Giacobini-Zinner, scoperta nel 1900. Mentre la Terra attraversa i detriti lasciati dalla cometa, i frammenti bruciano a circa 50 miglia sopra di noi, creando uno spettacolo sorprendente. Sebbene i Draconidi in genere non producano un gran numero di meteore, hanno il potenziale per evolversi in una tempesta di meteoriti, dipingendo il cielo con oltre un migliaio di meteore.

Sebbene gli sciami meteorici non abbiano un’esatta rilevanza astrologica come le lune nuove e le lune piene, sono sempre associati alla fortuna, alla sincronicità e alla buona sorte. I Draconidi, spesso collegati alla costellazione dell'Acquario, possono essere interpretati come simboli di temi come il futuro, la comunità, le aspirazioni, le speranze, i sogni, la libertà e la rivoluzione.

Anche lo sciame meteorico dei Draconidi ha un significato mitologico. La costellazione del Draco, storicamente simboleggiata da un drago o da un serpente, rappresenta protezione e tesori nascosti. È venerato dalle civiltà antiche, legato alle storie del serpente del Giardino dell'Eden, del coccodrillo della mitologia egizia e del guardiano delle mele d'oro nella mitologia greca. Draco incarna i temi della tutela, della creazione, dell'annientamento e dell'atemporalità.

Per assistere agli sciami meteorici Draconidi e Orionidi, trova un'area buia di cielo sereno e lascia che i tuoi occhi si adattino all'oscurità per circa 20 minuti. Che tu sia interessato ai collegamenti astrologici o semplicemente desideri goderti il ​​magnifico spettacolo, questi sciami meteorici offrono uno spettacolo mozzafiato che catturerà sicuramente la tua immaginazione.

Fonte:

– L'Osservatorio Reale di Greenwich

– L'astrologo Kyle Thomas

– Applicazione EarthSnap

– Eric Ralls e Earth.com