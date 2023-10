Arte e ingegneria degli origami: opportunità di sblocco per sistemi innovativi

By

L'origami, l'antica arte giapponese di piegare la carta, non serve solo a creare bellissime sculture. Sta inoltre ispirando progressi rivoluzionari nella robotica, nell’ingegneria civile e nell’esplorazione spaziale. In un recente seminario presso l'Ames Research Center, il dottor Larry L. Howell e il signor Alden Yellowhorse hanno presentato le sorprendenti opportunità che gli origami offrono per l'ingegneria.

Tradizionalmente, gli artisti di origami hanno ampliato i confini della loro forma d'arte utilizzando solo carta e un unico processo di fabbricazione: la piegatura. Ciò ha consentito la prototipazione rapida e la creazione di strutture e meccanismi complessi. I metodi e le prospettive unici degli artisti di origami hanno portato allo sviluppo di sistemi precedentemente inimmaginabili utilizzando gli approcci ingegneristici tradizionali.

Il dottor Howell, preside associato e professore alla Brigham Young University, è stato in prima linea nell'ingegneria ispirata agli origami. La sua ricerca si concentra su meccanismi conformi, inclusi meccanismi ispirati agli origami, meccanismi spaziali, sistemi microelettromeccanici e dispositivi medici. È riconosciuto a livello internazionale per i suoi contributi nel campo.

Anche Yellowhorse, dottorando presso la Brigham Young University, sta studiando la progettazione di meccanismi ispirati agli origami. Il suo lavoro è supportato da una borsa di ricerca sulla tecnologia spaziale della NASA e ha trascorso del tempo come tecnologo in visita presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA.

Una delle interessanti applicazioni degli origami in ingegneria è lo sviluppo di sistemi distribuibili e riconfigurabili. Questa tecnologia ha il potenziale per ridurre notevolmente il volume di lancio, la massa e i costi di missione nell’esplorazione spaziale. I progetti ispirati agli origami sono già stati utilizzati nei pannelli solari, nelle antenne e in altre strutture dispiegabili di veicoli spaziali.

Le tecniche degli origami vengono applicate anche nell'ingegneria civile e nell'edilizia. Sfruttando i principi di piegatura e apribilità, gli ingegneri possono creare strutture leggere, ma allo stesso tempo incredibilmente resistenti e stabili. Ciò ha il potenziale per rivoluzionare la progettazione e la costruzione di ponti, edifici e altre infrastrutture.

Il futuro dell’ingegneria ispirata agli origami è luminoso. Con la ricerca e lo sviluppo continui, possiamo aspettarci di vedere soluzioni ancora più innovative a sfide ingegneristiche complesse. La combinazione di arte e scienza negli origami sta sbloccando nuove possibilità e spingendo i confini di ciò che è possibile in vari campi.

