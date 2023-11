Rivoluzionare il recupero dei dati: innovazioni dell'Università di Sydney

Con un risultato rivoluzionario, gli scienziati dell'Università di Sydney hanno progettato e testato con successo un nuovo sistema di recupero dati (DRS) che ha il potenziale di trasformare il modo in cui gli scienziati recuperano informazioni cruciali dalle missioni spaziali. Il DRS è stato recentemente impiegato durante una missione della NASA per mappare la materia oscura attorno agli ammassi di galassie, e si è rivelato un punto di svolta.

Il Super Pressure Balloon Imaging Telescope (SuperBIT), lanciato all'inizio di quest'anno, ha subito danni durante l'atterraggio in Argentina. Tuttavia, due pacchetti DRS contenenti oltre 200 gigabyte di dati preziosi sono riusciti ad arrivare in sicurezza. Questi pacchetti includono una mappa dettagliata della materia oscura e affascinanti fotografie dello spazio.

Guidato dalla dottoressa Ellen Sirks della Facoltà di Fisica dell'Università di Sydney, il team di scienziati internazionali coinvolti nello studio ha pubblicato i risultati sulla rivista Aerospace. Lo studio non solo fornisce istruzioni per costruire il DRS, ma sottolinea anche l’importanza di garantire il recupero dei dati negli scenari peggiori.

Il DRS è composto da piccoli computer dotati di schede SD per l'archiviazione dei dati, un collegamento satellitare personalizzato "trova il mio telefono" e paracadute alloggiati in involucri di schiuma. Articoli comuni come i sacchetti per arrostire il pollo vengono utilizzati per rendere impermeabili le confezioni. Questo design innovativo consente il recupero sicuro dei dati, anche quando il sistema di comunicazione primario fallisce.

Il successo del DRS durante la missione della NASA rappresenta una pietra miliare significativa. Secondo il dottor Sirks, il sistema ha svolto un ruolo cruciale nel recupero dei dati della missione dopo che il telescopio è stato distrutto e le comunicazioni ad alta larghezza di banda sono andate perse.

Domande frequenti (FAQ):

D: Cos'è la materia oscura?

R: La materia oscura si riferisce a una sostanza invisibile con una massa sei volte maggiore della materia normale presente nell'universo, ma non può essere osservata direttamente.

D: Come funziona il sistema di recupero dati?

R: Il sistema di recupero dati è costituito da piccoli computer con schede SD per l'archiviazione dei dati, un collegamento satellitare "trova il mio telefono" e paracadute. Consente il recupero sicuro dei dati dalle missioni spaziali, anche in circostanze difficili.

D: Da quanto tempo l'Università di Sydney sviluppa il DRS?

R: L'Università di Sydney sviluppa il sistema di recupero dati da circa cinque anni.

D: Perché il recupero dei dati è essenziale nelle missioni spaziali?

R: Il recupero dei dati è fondamentale nelle missioni spaziali perché garantisce che informazioni preziose non vadano perse, anche in caso di fallimento della missione o interruzione della comunicazione.

D: Quali sono i vantaggi dell'utilizzo di telescopi basati su palloncini?

R: I telescopi basati su palloni aerostatici offrono la qualità dei telescopi spaziali a una frazione del budget, rendendoli un'opzione economicamente vantaggiosa per le osservazioni scientifiche.

Fonte:

Università di Sydney. (2023, 14 novembre). [I ricercatori dell'Università di Sydney progettano un sistema per recuperare dati dal cielo durante atterraggi drammatici. Phys.org.](https://phys.org/news/2023-11-downloading-nasa-dark-clouds.html)