Il nuovo sistema di recupero salva i dati della missione della NASA

I ricercatori dell’Università di Sydney hanno sviluppato un sistema di recupero rivoluzionario che ha salvato i dati critici di una missione della NASA. Il sistema è riuscito a recuperare gigabyte di informazioni da un telescopio montato su un pallone aerostatico, anche dopo che la comunicazione è fallita e il telescopio è stato danneggiato durante l'atterraggio.

La missione, nota come Super Pressure Balloon Imaging Telescope (SuperBIT), è stata lanciata dall'aeroporto di Wānaka in Nuova Zelanda. Sospeso sotto un enorme pallone pieno di elio, il telescopio fluttuava nell'atmosfera terrestre, completando 5.5 giri intorno al mondo. Tuttavia, al momento dell'atterraggio in Argentina, il telescopio subì danni.

Nonostante i danni al telescopio, due pacchetti del sistema di recupero dati schierati prima dell'atterraggio sono riusciti a scendere in sicurezza con il paracadute e a preservare i dati vitali. Ciò include una mappa dettagliata della materia oscura che circonda le galassie e splendide foto dello spazio. La materia oscura, una sostanza invisibile con sei volte la massa della materia normale, rimane un mistero nell’universo.

La dottoressa Ellen Sirks della School of Physics dell'Università di Sydney ha condotto uno studio pubblicato sulla rivista Aerospace, descrivendo in dettaglio la progettazione del sistema di recupero dati. Lo studio sottolinea l’importanza di salvaguardare i dati negli scenari peggiori ed evidenzia il successo del sistema di recupero durante la missione scientifica dal vivo.

Il sistema di recupero dati comprende piccoli computer con schede SD per l'archiviazione dei dati, un collegamento satellitare "trova il mio telefono" e paracadute. Questi componenti sono alloggiati in involucri di schiuma realizzati con oggetti comuni come sacchetti per arrostire il pollo per l'impermeabilizzazione.

Il recupero dei pacchetti di dati non è stato privo di sfide. Il terreno accidentato e la presenza di tracce di puma vicino a uno dei pacchi hanno richiesto l'assistenza della polizia locale in Argentina. Tuttavia, i pacchetti sono stati recuperati con successo.

Questo sistema innovativo ha attirato l’attenzione della NASA, che sta ora valutando la possibilità di produrre pacchetti di recupero simili per future missioni scientifiche. Il successo del sistema di recupero dati dimostra il suo potenziale nel preservare dati cruciali nelle missioni aeree, garantendo che informazioni preziose non vadano perse in circostanze impreviste.

FAQ:

D: Cos'è il Super Pressure Balloon Imaging Telescope (SuperBIT)?

R: SuperBIT è un telescopio basato su pallone lanciato dalla NASA per condurre osservazioni di immagini dello spazio.

D: Cos'è la materia oscura?

R: La materia oscura è una sostanza invisibile che ha una massa sei volte maggiore della materia normale presente nell'universo.

D: Come funziona il sistema di recupero dati?

R: Il sistema di recupero dati è composto da piccoli computer con schede SD per archiviare i dati, un collegamento satellitare "trova il mio telefono" e paracadute. Questi componenti sono alloggiati in involucri di schiuma per protezione.

D: La NASA sta pianificando di produrre pacchetti di recupero simili?

R: Sì, la NASA sta valutando la possibilità di produrre pacchetti di recupero basati sul successo del sistema di recupero dati sviluppato dai ricercatori dell'Università di Sydney.