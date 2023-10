Spettri di trasmissione di GJ 1132 b: nuove intuizioni dalle osservazioni JWST

By

La ricerca delle atmosfere dei pianeti rocciosi con il James Webb Space Telescope (JWST) si è concentrata principalmente sui pianeti nani M in transito. Questi pianeti offrono rapporti favorevoli tra le dimensioni del pianeta e della stella, che migliorano il rilevamento delle caratteristiche atmosferiche. Tuttavia, a causa della potenza del segnale simile delle caratteristiche atmosferiche e delle prestazioni a transito singolo di JWST, sono necessarie più osservazioni per confermare qualsiasi risultato.

In uno studio recente, i ricercatori presentano due osservazioni di transito del pianeta roccioso GJ 1132 b utilizzando lo strumento JWST NIRSpec G395H. Coprendo un intervallo di lunghezze d'onda di 2.8-5.2 μm, queste osservazioni miravano a far luce sulla composizione atmosferica del pianeta. Precedenti osservazioni con lo strumento WFC3 del telescopio spaziale Hubble hanno prodotto risultati inconcludenti, con prove contrastanti per un'atmosfera o uno spettro informe.

I dati JWST hanno rivelato differenze significative tra le due visite. Durante un transito, lo spettro era coerente con un'atmosfera dominata da H2O, con tracce di CH4 e N2O. In alternativa, il segnale potrebbe essere attribuito alla contaminazione stellare proveniente da macchie stellari non occultate. D'altro canto, lo spettro ottenuto durante il secondo transito appariva indistinto. Nessuna delle due visite ha supportato la presenza di HCN precedentemente segnalata nell'atmosfera di GJ 1132 b. Le differenze osservate tra le visite non possono essere spiegate dalla variabilità atmosferica o da effetti strumentali.

È importante sottolineare che i ricercatori hanno analizzato anche gli spettri stellari fuori transito e non hanno trovato prove di cambiamenti nella disomogeneità stellare tra le visite, che erano separate da soli 8 giorni. Inoltre, non sono state identificate differenze significative negli effetti sistematici strumentali. La spiegazione più plausibile per le discrepanze osservate è il rumore casuale che influenza l’analisi dei dati.

Queste nuove osservazioni forniscono preziose informazioni sugli spettri di trasmissione di GJ 1132 b ed evidenziano le sfide associate al rilevamento e alla caratterizzazione delle atmosfere degli esopianeti rocciosi. Ulteriori studi con JWST e altri futuri osservatori continueranno ad espandere la nostra comprensione delle diverse atmosfere presenti nella popolazione degli esopianeti.

Fonte:

