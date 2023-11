La navicella spaziale Lucy della NASA scopre il sistema binario nell'asteroide Dinkinesh

La navicella spaziale Lucy della NASA ha recentemente fatto un'entusiasmante scoperta durante il suo sorvolo dell'asteroide Dinkinesh. Il sistema di imaging della sonda ha rivelato che Dinkinesh non è un singolo asteroide, ma piuttosto un sistema binario costituito da due asteroidi in orbita l'uno attorno all'altro.

Le prime immagini restituite da Lucy confermano che Dinkinesh è effettivamente una coppia binaria. Questa scoperta ha fornito preziose informazioni sulla natura dei piccoli asteroidi e sul loro comportamento nello spazio. Si stima che l'asteroide più grande nel sistema sia largo circa 0.5 miglia, mentre quello più piccolo misura circa 0.15 miglia.

Questo incontro con Dinkinesh è servito come test per le capacità di tracciamento di Lucy e il suo sistema di tracciamento del terminale. La navicella spaziale ha seguito con successo la coppia di asteroidi binari mentre volavano a una velocità di 10,000 miglia orarie. Il sistema di tracciamento del terminale ha tracciato autonomamente gli asteroidi, dimostrando la sua efficacia in scenari di esplorazione spaziale in tempo reale.

La comunità scientifica è entusiasta della serie di immagini catturate da Lucy durante questo incontro. I dati raccolti dalla sonda verranno analizzati in dettaglio per ottenere ulteriori informazioni sulla composizione e sul comportamento degli asteroidi. Il sistema binario di Dinkinesh offre un’interessante opportunità per studi comparativi con altri sistemi binari, come gli asteroidi binari Didymos e Dimorphos vicini alla Terra osservati dalla missione DART.

Il team di Lucy continuerà a studiare i dati raccolti durante questo incontro e si preparerà per le future missioni. Nel 2025, Lucy darà uno sguardo da vicino a un altro asteroide della fascia principale chiamato Donaldjohanson. Ciò migliorerà ulteriormente la nostra comprensione degli asteroidi e aprirà la strada all’obiettivo principale della missione: esplorare gli asteroidi troiani di Giove a partire dal 2027.

Questa scoperta apre nuove dimensioni nella nostra comprensione degli asteroidi e delle loro formazioni. Sottolinea l’importanza dell’esplorazione e della ricerca continua per svelare i misteri del nostro sistema solare e oltre.

FAQ

Cos'è un sistema binario nel contesto degli asteroidi?

Un sistema binario nel contesto degli asteroidi si riferisce alla presenza di due asteroidi in orbita l'uno attorno all'altro. Questi asteroidi sono legati gravitazionalmente e mostrano una relazione unica nel loro movimento e nella loro dinamica.

Cos'è il sistema di tracciamento del terminale di Lucy?

Il sistema di tracciamento del terminale di Lucy è una tecnologia a bordo della navicella spaziale che le consente di seguire autonomamente un asteroide mentre passa ad alta velocità. Questo sistema è fondamentale per acquisire immagini e dati dettagliati durante gli incontri ravvicinati con gli asteroidi.

Quali sono gli obiettivi principali della missione Lucy della NASA?

Gli obiettivi principali della missione Lucy della NASA sono l'esplorazione degli asteroidi troiani di Giove, un gruppo di asteroidi che condividono l'orbita di Giove attorno al sole. Studiando questi asteroidi, gli scienziati sperano di ottenere informazioni sulla formazione iniziale del sistema solare e sulla dinamica dell'influenza gravitazionale di Giove.

Quali altri asteroidi incontrerà Lucy in futuro?

Dopo l'incontro con Dinkinesh, Lucy dovrebbe dare un'occhiata da vicino a un altro asteroide della fascia principale chiamato Donaldjohanson nel 2025. Successivamente, la sonda esplorerà gli asteroidi troiani di Giove, i suoi obiettivi principali, a partire dal 2027.

Fonte:

– Sito web della NASA: www.nasa.gov