Le cellule cerebrali che rilasciano dopamina riflettono le intenzioni degli uccelli canori durante il corteggiamento

Un recente studio condotto da ricercatori dello Zuckerman Institute della Columbia e della Cornell University ha rivelato informazioni affascinanti sul comportamento dei diamanti mandarini maschi durante il corteggiamento. Lo studio ha scoperto che quando i fringuelli maschi si impegnano in comportamenti di corteggiamento, le loro cellule cerebrali danno priorità a questa attività sopra ogni altra cosa, dimostrando un cambiamento unico nel comportamento e la ridefinizione delle priorità di specifiche cellule cerebrali.

I ricercatori avevano precedentemente osservato i fringuelli maschi mentre praticavano i loro canti di corteggiamento e avevano notato che quando gli uccelli commettevano errori, la produzione di dopamina, un segnale chimico nel cervello, diminuiva. Al contrario, quando gli uccelli eseguivano correttamente il canto, la produzione di dopamina aumentava, fungendo da segnale di ricompensa per la loro buona prestazione.

In questa nuova ricerca, gli scienziati hanno misurato le variazioni della dopamina in situazioni in cui i fringuelli maschi dovevano scegliere tra più obiettivi, come praticare il canto, trovare l'acqua o attirare una compagna. Hanno scoperto che quando era coinvolto il corteggiamento e il fringuello maschio riceveva un feedback esterno da una femmina in risposta al suo canto, i segnali di errore basati sulla dopamina relativi alla ricerca dell’acqua o alla prova del canto venivano soppressi. Allo stesso tempo, il segnale di ricompensa per aver eseguito bene la canzone per suscitare una risposta da parte della femmina si è intensificato.

Questo studio fornisce la prima dimostrazione di un cambiamento guidato dalla società nei segnali di errore dopaminergici, indicando che il sistema di autovalutazione del cervello può essere ridotto o spento durante la prestazione e diventare invece più ricettivo al feedback sociale. I ricercatori ritengono che questi risultati possano avere implicazioni più ampie per comprendere altri tipi di apprendimento e comportamento che si basano sull’autovalutazione interna, come il linguaggio, la musica e vari comportamenti appresi.

Sono necessarie ulteriori ricerche per esplorare la misura in cui questi sistemi comportamentali sono in gioco nelle diverse specie e tipi di apprendimento. Comprendere i meccanismi neurali alla base di questi cambiamenti nel comportamento potrebbe fornire preziose informazioni sull’apprendimento e sulle prestazioni umane.

