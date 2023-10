Punti salienti dello Skywatching per ottobre 2023

By

L’ottobre 2023 promette una serie di eventi celesti che affascineranno gli osservatori del cielo. L'evento clou del mese è un'eclissi solare ad "anello di fuoco" che sarà visibile in tutte le Americhe il 14 ottobre. Questa eclissi solare parziale creerà uno spettacolo straordinario, con il Sole che apparirà come uno stretto anello di luce. Il percorso dell’eclissi si estenderà al Canada meridionale, agli Stati Uniti occidentali e all’America centrale e meridionale. Anche al di fuori del percorso dell’eclissi anulare, gli spettatori potranno comunque assistere a un’eclissi parziale a seconda della loro posizione.

Oltre all'eclissi solare, ci saranno altri affascinanti allineamenti dei corpi celesti. Il 2 ottobre, la Luna sorgerà un paio d’ore dopo il tramonto, apparendo vicinissima all’ammasso stellare delle Pleiadi. Questa sarà una grande opportunità per osservare insieme la Luna e le Pleiadi nel cielo notturno. Il 10 ottobre Venere sarà visibile ad est prima dell'alba, accompagnato da una sottile falce di Luna. Il cuore luminoso del leone Leone, la stella bianco-bluastra Regolo, sarà visibile anche tra Venere e la Luna.

Inoltre, il 23 ottobre, gli spettatori potranno guardare verso sud un paio d'ore dopo il tramonto per osservare la Luna sospesa proprio sotto il pianeta Saturno. Questa stretta vicinanza nel cielo renderà facile osservare entrambi gli oggetti attraverso un telescopio. La luna piena del 28 ottobre sorgerà insieme al pianeta Giove, creando uno spettacolo abbagliante mentre due degli oggetti più luminosi del cielo si uniscono.

L’ottobre 2023 è anche un mese entusiasmante per l’esplorazione spaziale, poiché la NASA lancerà la missione Psyche per indagare su un asteroide unico e ricco di metalli. Questa missione mira a comprendere la formazione dei pianeti studiando questo asteroide, che si ritiene sia costituito principalmente da ferro e nichel. Mentre gli scienziati continuano a svelare i misteri dell’universo, questi eventi celesti offrono opportunità sia ai dilettanti che agli esperti di meravigliarsi delle meraviglie del cosmo.

– Giove: il pianeta più grande del sistema solare e il quinto pianeta dal sole.

– Saturno: il sesto pianeta dal Sole con la seconda massa più grande del Sistema Solare.

– Venere: il secondo pianeta dal Sole, noto anche come “pianeta gemello” della Terra per la sua composizione simile e la vicinanza al Sole.

– NASA: National Aeronautics and Space Administration, responsabile del programma spaziale civile e della ricerca aerospaziale.