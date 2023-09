L'eclissi solare totale anulare del 2023: uno spettacolare evento celeste

L’eclissi solare totale anulare del 14 ottobre 2023 sarà uno spettacolo straordinario per chi si trova negli Stati Uniti nordoccidentali, in Messico, in America Centrale e in Sud America. Questo evento celeste, noto come “anello di fuoco”, si verifica quando la Luna passa tra la Terra e il Sole ma non lo copre completamente. Intorno alla Luna, invece, rimane visibile un anello luminoso di luce solare.

Durante un'eclissi anulare, la Luna si trova nel punto più lontano dalla Terra, facendola apparire più piccola del Sole. Ciò fa sì che la Luna non sia in grado di bloccare completamente il Sole, risultando nell'aspetto ad anello. Il termine “anulare” deriva dal latino “annulus”, che significa a forma di anello.

Mentre le migliori viste dell’eclissi anulare saranno sul percorso dell’anularità, dove sarà visibile l’”anello di fuoco”, coloro che si trovano al di fuori di questo percorso potranno comunque assistere ad un’eclissi solare parziale se le condizioni meteorologiche lo consentono. È importante notare che osservare l'eclissi direttamente senza un'adeguata protezione per gli occhi può essere dannoso e dovrebbero essere sempre utilizzati occhiali per la visione solare appositamente progettati o altri metodi di visione sicuri.

La NASA offrirà un'esperienza virtuale dell'eclissi solare totale anulare sul suo canale YouTube alle 10:30 CT. Ciò offre un'opportunità a coloro che non possono trovarsi sul percorso dell'eclissi di godersi e imparare ancora da questo evento astronomico unico.

Due eclissi solari attraverseranno gli Stati Uniti nel 2023 e nel 2024. Il 14 ottobre 2023, un'eclissi solare anulare creerà un "anello di fuoco" dall'Oregon al Texas, mentre l'8 aprile 2024, un'eclissi solare totale oscurerà gli Stati Uniti. cieli dal Texas al Maine. In entrambe le date, tutti i 48 stati contigui degli Stati Uniti vivranno un’eclissi solare parziale.

Osservare un'eclissi solare è un'esperienza impressionante, ma la sicurezza dovrebbe sempre essere la massima priorità. Ricordati di proteggere i tuoi occhi con occhiali per la visione solare certificati o altri metodi di visione sicuri. Non perdere l'opportunità di assistere a questo evento celeste mozzafiato.

Fonte:

– Nasa

– Previsioni sull'eclissi di Fred Espenak, GSFC della NASA

– NASA/Hinode/XRT

– Studio di visualizzazione scientifica della NASA

– Amministrazione Nazionale Aeronautica e Spaziale (NASA)