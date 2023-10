Delfini tursiopi: maestri del motherese?

Cambiate voce quando parlate con i bambini piccoli? Si scopre che i genitori di tutto il mondo usano inconsciamente una voce più acuta, una gamma vocale più ampia e frasi più brevi quando parlano ai loro bambini piccoli. Questo fenomeno, noto come comunicazione diretta al bambino o motherese, aiuta i bambini a legarsi con i genitori e a imparare a parlare da soli. Ma che dire delle altre specie animali? Hanno voci speciali per i loro piccoli?

I ricercatori hanno scoperto che alcuni uccelli canori, piccole scimmie e pipistrelli modificano la loro voce in presenza dei loro piccoli. Tuttavia, devono ancora determinare se questi animali stanno alterando i loro schemi vocali come fanno gli umani o se stanno usando schemi vocali completamente diversi. È come chiedere se stanno cantando la stessa canzone in una tonalità diversa o cantando una canzone completamente diversa.

Per far luce su questo, un team internazionale di biologi ha recentemente condotto uno studio per determinare se i delfini tursiopi usano il materno quando comunicano con la loro prole, chiamata vitelli. Questi ricercatori hanno scelto i delfini per la loro elevata intelligenza e per i loro modi simili di interazione e comunicazione con gli umani. Hanno anche scoperto che ogni delfino ha il suo “nome” unico sotto forma di un fischio distintivo, che li aiuta a riconoscersi a vicenda.

Gli scienziati hanno analizzato i dati del Sarasota Dolphin Whistle Database, che contiene quasi quattro decenni di registrazioni di fischi della comunità di delfini tursiopi nella baia di Sarasota, in Florida. Hanno confrontato le registrazioni dei fischi di 19 delfini femmine adulte con e senza i vitelli. I ricercatori hanno utilizzato uno spettrogramma, una sorta di analizzatore del suono, per misurare il tono o la frequenza di ciascun fischio. Hanno scoperto che ogni madre di delfini produceva fischietti caratteristici con frequenze massime significativamente più elevate quando comunicava con i propri vitelli rispetto a quando non lo facevano.

Inoltre, le madri dei delfini utilizzavano anche una gamma più ampia di frequenze quando comunicavano con i loro piccoli, in modo simile a come gli esseri umani comunicano con la loro prole. È interessante notare che i ricercatori hanno notato che la lunghezza e il numero dei fischietti, che sono schemi di fischio ripetuti, sono rimasti invariati durante la comunicazione con i vitelli.

Sebbene i ricercatori abbiano confermato che i delfini tursiopi utilizzano un tipo di motherese quando interagiscono con la loro prole, non sono riusciti a individuare il motivo esatto per cui lo fanno. Hanno proposto che i delfini possano usare il maternese per insegnare ai vitelli diversi tipi di suoni vocali, mantenere il contatto in grandi gruppi sociali o legarsi con loro, in modo simile agli umani. Un’altra possibilità è che il cambiamento nei fischi dei delfini potrebbe essere un sottoprodotto di altri cambiamenti fisiologici che si verificano durante la genitorialità.

Anche se la comunicazione diretta dai delfini ai bambini presenta somiglianze con gli esseri umani, i ricercatori sono ancora incerti se possano modificare i loro schemi vocali con la stessa rapidità con cui lo fanno gli umani. In futuro, gli scienziati intendono studiare la flessibilità del delfino materno e se i vitelli preferiscano o meno questo tipo di vocalizzazione, come fanno i bambini umani.

FAQ:

1. Cos'è il maternese?

Il maternese, noto anche come comunicazione diretta ai bambini, è uno stile di lingua che i genitori usano inconsciamente quando parlano ai loro figli piccoli. Implica una voce più acuta, una gamma vocale più ampia e frasi più brevi.

2. Altre specie animali usano il motherese?

È stato scoperto che alcune specie animali, come gli uccelli canori, le piccole scimmie e i pipistrelli, modificano la propria voce quando sono in presenza dei loro piccoli. Tuttavia, non è chiaro se utilizzino modelli vocali simili a quelli umani o completamente diversi.

3. In che modo i ricercatori hanno testato se i delfini usano il maternese?

I ricercatori hanno analizzato le registrazioni dei fischi dei delfini tursiopi nella baia di Sarasota, in Florida. Hanno confrontato i fischi dei delfini quando comunicavano con i loro vitelli e quando no. Hanno usato uno spettrogramma per misurare il tono o la frequenza dei fischi.

4. Cosa hanno scoperto i ricercatori?

Hanno scoperto che le madri dei delfini producevano fischietti caratteristici con frequenze massime più elevate e una gamma di frequenze più ampia quando comunicavano con i loro vitelli. La lunghezza e il numero dei fischietti sono rimasti invariati.

5. Perché i delfini usano il maternese?

Il motivo esatto per cui i delfini usano il maternese non è ancora noto. Le possibilità includono insegnare ai vitelli diversi suoni vocali, mantenere il contatto in grandi gruppi sociali o creare un legame con loro. Potrebbe anche essere un sottoprodotto di altri cambiamenti fisiologici durante la genitorialità.

6. I delfini possono modificare i loro schemi vocali come gli umani?

Sebbene la comunicazione diretta ai bambini dei delfini condivida somiglianze con gli esseri umani, non è chiaro se riescano a modificare i loro schemi vocali altrettanto rapidamente. Sono necessarie ulteriori ricerche per determinare la flessibilità del delfino materno.