Esplorare la fattibilità dell'energia rinnovabile al Polo Sud: superare le sfide in ambienti estremi

Nel tentativo di contenere le emissioni di carbonio e ridurre il nostro impatto sull’ambiente, l’energia rinnovabile è emersa come una soluzione pratica. Tuttavia, le fonti di energia rinnovabile come l’energia solare e le turbine eoliche possono essere realizzabili in luoghi estremi come il Polo Sud? Uno studio di Susan Babinec e colleghi approfondisce questa domanda, facendo luce sulle sfide e sulle potenziali soluzioni.

Il Polo Sud, con le sue temperature gelide e i mesi di oscurità polare, presenta sfide uniche per la produzione di energia rinnovabile. Una sfida significativa quando si considera l’energia solare è la disponibilità limitata di luce solare. Durante l’inverno antartico, il sole rimane sotto l’orizzonte, rendendo l’energia solare non disponibile per diversi mesi. Lo studio esplora il posizionamento dei pannelli solari, scoprendo che i pannelli verticali sono meno suscettibili all’accumulo di neve. È interessante notare che l'inclinazione dei pannelli e la spaziatura tra loro hanno un impatto minimo sulla potenza erogata.

Per le turbine eoliche, le temperature estreme rappresentano una sfida. La maggior parte delle turbine non sono testate per temperature fino a -70 gradi Celsius (-94 gradi Fahrenheit), che è la temperatura media al Polo Sud. Tuttavia, gli autori suggeriscono che le turbine possono teoricamente funzionare a temperature così basse con un’adeguata progettazione.

Lo stoccaggio dell’energia è un’altra considerazione cruciale. Lo studio esamina due tipi di stoccaggio dell’energia: gli ioni di litio, che hanno una densità energetica maggiore ma si degrada con l’uso a lungo termine, e lo stoccaggio dell’energia a lunga durata (LDES), una tecnologia in rapido sviluppo. Vengono valutate entrambe le opzioni, contribuendo all'analisi complessiva.

Gli autori concludono che una combinazione di energia solare, turbine eoliche, stoccaggio di energia e energia diesel – utilizzata strategicamente durante tutto l’anno – rappresenta la migliore opzione per alimentare la Stazione del Polo Sud e le sue operazioni scientifiche. Questo approccio ibrido ridurrebbe il consumo di carburante diesel di uno sbalorditivo 96%, con conseguenti riduzioni sostanziali delle emissioni di carbonio e risparmi sui costi. L'investimento iniziale in infrastrutture di 10 milioni di dollari si ripagherebbe entro due anni.

Sebbene questo studio evidenzi la fattibilità dell’energia rinnovabile al Polo Sud, ci sono ulteriori considerazioni che devono essere affrontate. La manutenzione dei pannelli solari, compresa la rimozione della neve, richiede un'attenta pianificazione. Anche l'infiammabilità dello stoccaggio degli ioni di litio richiede attenzione a causa della posizione remota della stazione. Inoltre, è necessario superare le sfide ingegneristiche associate alle turbine eoliche, come il funzionamento a temperature estremamente basse e la riduzione al minimo delle interferenze elettromagnetiche.

Nel complesso, questa ricerca dimostra che l’energia rinnovabile non è solo fattibile, ma anche economicamente sostenibile e responsabile dal punto di vista ambientale, anche negli ambienti più estremi e remoti. Abbracciando soluzioni di energia rinnovabile, la Stazione del Polo Sud può aprire la strada a un futuro sostenibile nel campo dell’astronomia e oltre.

